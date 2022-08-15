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15.08.2022 21:00
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ТОП-50 найкращих подарунків для чоловіків

Як тільки наближається свято, полиці крамниць наповнюються різноманітними сувенірами. Тільки-от отримати снігову кулю на Різдво або кілька пар шкарпеток на День захисника України — презент так собі. Тому найкраще рішення — пошукати креативні подарунки для чоловіків в інтернет-магазині або замовити сертифікат, якщо ідей зовсім немає.

ТОП-50 найкращих подарунків для чоловіків

Як вразити чоловіка: ТОП-50 найкращих ідей

Як і жінки, чоловіки обожнюють приємні подарунки. Навіть якщо рідко в цьому зізнаються. Наречений, чоловік, брат або батько, колега по роботі — ким би не приходилась людина, важливо, аби її поважали й проявляли увагу.

При виборі презенту важливо проаналізувати інтереси й захоплення іменинника. Можливо, він в захваті від своєї професії. Чи полюбляє риболовлю в компанії друзів на вихідних. Так вдасться відшукати вдалий подарунок, який точно не залишить байдужим. Також важливо врахувати близькість стосунків, соціальний статус і вік іменинника. Відштовхуючись від зібраної інформації розглядайте варіанти вдалих презентів.

Подарунки коханому

Коханому варто вибирати персональні подарунки. Йдеться не лише про матеріальне, але й про емоції:

  • новий гаджет;
  • рюкзак;
  • гаманець;
  • парфуми;
  • тревел-кейс і т. п.

Підійде сертифікат на враження: катання на квадроциклах для справжніх екстремалів або відпочинок в заміському апарт-готелі. Якщо коханий вправно водить автівку, можна презентувати сертифікат на обслуговування на СТО або талон на паливо. Коханому чоловіку також можна вручити презент з інтимним підтекстом.

Подарунки рідним

Брат оцінить «технічний» подарунок. Йдеться про портативну електроніку, безпровідну Bluetooth-гарнітуру, нову комп’ютерну мишку. Батькові — практичний презент. Наприклад:

  • обкладинку для водійського посвідчення;
  • кружку, яка змінює колір при нагріванні;
  • теплий банний халат;
  • набір професійних інструментів;
  • книгу.

Дідусеві можна презентувати домашнє варення, мед з декристалізатором, флягу для води.

Подарунки друзям і знайомим

Найпростіше вибирати подарунок другові. Він може мати гумористичний підтекст, як-от іменна футболка з веселим надписом. Підійде набір бокалів для веселих зустрічей, яскравий кухонний фартух. Загалом — все, що стосується його захоплень і стилю життя.

Якщо чоловік малознайомий, сюрприз повинен бути стриманим і практичним. Наприклад, начальнику можна вручити канцелярський набір, шкіряний портфель, органайзер. Колезі по роботі:

  • настільну гру;
  • магнітну дошку;
  • тримач для смартфона;
  • декор для дому;
  • шоколадний набір.

Останнім часом актуальними стали подарунки з українською символікою. Такий презент дозволяє виділятися.

Отже, вибрати креативний подарунок чоловікові не складно, якщо знати де і як шукати. Маєте обмежений бюджет і жодних вдалих ідей? Тоді варто замовити подарунковий сертифікат з доставкою до адресата на купівлю товарів, отримання послуг або враження. Незвичайні пропозиції чоловічих презентів завжди можна знайти в онлайн-каталозі Giftmall.

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