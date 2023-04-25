Торговая марка Dom Perignon: история и продукция

Одна из самых известных торговых марок в мире алкогольной продукции, лидер по производству премиального игристого — Dom Perignon. Бренд стал легендой, к которой можно прикоснуться за пару тысяч долларов.

История Dom Perignon

Свое название марка получила в честь бенедиктинского монаха по имени Дом Периньон. Он был келлер-мейстером (мастером виноделия) в аббатстве Анти в Шампани (Франция) в XVII веке. Его работа заключалась в повышении качества вин, производимых в аббатстве. Тогда шампанское было нестабильным напитком, из-за которого часто лопались бутылки, а чрезмерное газообразование вызывало проблемы при его транспортировке. Дом Периньон разработал ряд технологических инноваций, чтобы улучшить напиток и сделать его более стабильным.

Среди этих инноваций была техника смешивания разных сортов винограда для достижения идеального вкуса и аромата, а также использование тяжелых бутылей, которые могли выдерживать давление, образующееся внутри при брожении. Его методы стали широко известными и были внедрены в производство шампанского во всем мире.

Торговая марка Dom Perignon была создана в 1921 году монастырской винодельческой компанией Moët & Chandon. Сегодня это один из наиболее известных и престижных брендов игристого вина в мире. Продукция Dom Perignon производится является примером высокого мастерства и качества настоящего шампанского.

Почему игристое Dom Perignon такое дорогое

Несмотря на то, что цена шампанского Dom Perignon высокая, многие гурманы готовы платить не только за уникальный вкус, но и за причастность к легендарному Дому. Вина марки производятся только в хорошие урожайные годы, когда качество винограда идеальное, и подвергаются тщательному контролю на всех этапах производства.

Шампанское выпускается в ограниченных количествах, что делает его более редким и уникальным. Кроме того, марка имеет репутацию винодельческой компании, которая продолжает использовать технологии и методы, разработанные монахом Дом Периньоном, чтобы производить шампанское высшего класса.

Разновидности Dom Perignon

Напиток производится из двух основных сортов винограда — Шардоне и Пино Нуар. Каждая партия вина Дома изготавливается по-разному, чтобы отразить уникальные особенности урожая. Выбрать и купить известные виды Dom Perignon можно на сайте проверенного алкомаркета Маудау.

Dom Perignon Vintage

Основной продукт бренда. Он производится из смеси Шардоне и Пино Нуар, выращенных на лучших виноградниках Шампани. Это сухое и элегантное шампанское с яркими нотами зеленых яблок, цитрусовых и жасмина. Ощущается тонкое и сложное послевкусие с нотами грейпфрута, киви и меда.

Dom Perignon Rosé

Розовое шампанское, производимое из смеси Шардоне и Пино Нуар. Обладает ярким, насыщенным ароматом клубники и малины, а также нотками цитрусовых и пряностей.

Dom Perignon P2

Это второй уровень зрелости, который производится из вин, выдержанных более 15 лет. P2 отличается интенсивным вкусом и более насыщенным ароматом по сравнению с основным продуктом Vintage.