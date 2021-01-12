Тошнило, была слабость и очень плохо: Беременная первенцем Катя Павлик рассказала, как пережила токсикоз

Естественно, пошло много слухов о том, что Виктор намерен бросить еще и свою молодую жену, как и нескольких предыдущих.

Но, судя по тому, что пара показывает в Интернете, у них все отлично. Учитывая то, что Екатерина Павлик-Репяхова с недавних пор блогер, то увидеть ее в сети можно практически каждый день.

Там же мелькает и ее известный муж, который также готовится в очередной раз стать отцом.

Свое интересное положение Екатерина Репяхова скрывала почти пять месяцев

Екатерина Павлик (Репяхова) беременна

Но говорит, что первые месяцы были для нее самыми тяжелыми. Она очень плохо себя чувствовала, ее постоянно тошнило, не было сил, была систематическая слабость и нежелание что-то делать.

Она с трудом вставала с кровати, чтобы вести блог или даже покушать.

Примечательно, что стройная Екатерина Павлик-Репяхова даже похудела за первые месяцы беременности из-за того, что плохо питалась.

Об этом концертный директор и супруга Виктора Павлика рассказала у себя в Инстаграм.

Скриншот со страницы Екатерины Репяховой в Инстаграм

Скриншот со страницы Екатерины Репяховой в Инстаграм

Но она отметила, что уже все гораздо лучше, она вернулась к полноценной жизни и не испытывает абсолютно никакого дискомфорта на фоне своей беременности.

Когда именно Кате рожать — пара пока скрывает. Но точно известно, что это будет в июле или немного раньше.

Пол своего первенца Екатерина Репяхова также пока решила не озвучивать, хочет держать интригу перед фанатами.

Источник: 1 Минута