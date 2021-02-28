Три разных, но оригинальных и очень вкусных рецепта блинов на Масленицу – хозяйкам на заметку!
В эти дни принято в каждом доме печь блины и всех ими угощать.
Мы предлагаем вам три оригинальных и очень вкусных рецепта блинов, которыми вы можете порадовать своих близких и гостей.
Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры, а мука обязательно просеяна.
Ажурные блины с бананом (используется дрожжевое тесто)
Ажурные блины с бананом (используется дрожжевое тесто)
Ингредиенты:
- жирное молоко 1 л
- мука в\с 300-350 г
- яйцо 2 шт
- растительное масло 5-7 ст.л
- сухие дрожжи 1 ч.л
- сахар 3 ч.л
- соль 1\2 ч.л.
- банан 2-3 шт.
- шоколад
Приготовление
В основе теста лежит опара. Для ее приготовления разведите в 200 г теплого молока дрожжи и сахар. Когда опара подойдет, добавьте к ней оставшееся молоко, соль и муку. Поставьте тесто в теплое место на расстойку. Когда тесто начнет сильно пузыриться, добавьте к нему яйца и растительное масло. Хорошо перемешайте и оставьте в тепле еще на 30 минут. Испеките блины.
Разрежьте очищенные бананы на четвертинки и заверните каждую часть в блинчик. Уложите начиненные блины на блюдо и полейте горячим шоколадом.
Блины Зебра (на 6 порций)
Блины Зебра
- молоко 150 г
- мука 150 г
- яйцо 1 шт
- растительное масло 2 ст.л.
- сахар 1-2 ст.л
- соль щепотка
- какао 2 ст.л. или расплавленный шоколад
Приготовление
Взбейте яйцо с солью и сахаром, влейте теплое молоко, добавьте муку и растительное масло. Хорошо вымесите тесто. Разделите тесто на две неравные части. В меньшую-добавьте какао и хорошо размешайте. На раскаленную сковороду налейте немного светлого теста, а по нему по спирали или зигзагом струйкой темное тесто. Блины обжарить с двух сторон. При подаче можно свернуть блины трубочкой.
Блины с яблоком и корицей (используется заварное тесто)
Блины с яблоком и корицей (используется заварное тесто)
Ингредиенты:
- молоко 1 стакан
- мука 1 стакан
- сахар 2-3 ст.л
- яйца 2 шт
- растительное масло 1 ст.л;
- кипяток 1 стакан
- ваниль и соль по вкусу.
Приготовление
В глубокой миске смешайте молоко, ваниль, сахар и яйца. Добавьте муку и масло. Вымешайте тесто до гладкого состояния. Добавьте в тесто кипяток тонкой струйкой и хорошенько вымешайте тесто. Дайте тесту настояться несколько минут и выпекайте блины.
Для начинки очистите яблоки от кожуры, нарежьте мелким кубиком и карамелизуйте с сахаром и корицей. Затем сложите блин пополам, на один край положите яблочную начинку и сверните блин трубочкой. При подаче посыпьте корицей.
Приятного аппетита и веселого праздника!
Источник: 1 Минута