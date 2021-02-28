Три разных, но оригинальных и очень вкусных рецепта блинов на Масленицу – хозяйкам на заметку!

В эти дни принято в каждом доме печь блины и всех ими угощать.

Мы предлагаем вам три оригинальных и очень вкусных рецепта блинов, которыми вы можете порадовать своих близких и гостей.

Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры, а мука обязательно просеяна.

Ажурные блины с бананом (используется дрожжевое тесто)

Ажурные блины с бананом (используется дрожжевое тесто)

Ингредиенты:

жирное молоко 1 л

мука в\с 300-350 г

яйцо 2 шт

растительное масло 5-7 ст.л

сухие дрожжи 1 ч.л

сахар 3 ч.л

соль 1\2 ч.л.

банан 2-3 шт.

шоколад

Приготовление

В основе теста лежит опара. Для ее приготовления разведите в 200 г теплого молока дрожжи и сахар. Когда опара подойдет, добавьте к ней оставшееся молоко, соль и муку. Поставьте тесто в теплое место на расстойку. Когда тесто начнет сильно пузыриться, добавьте к нему яйца и растительное масло. Хорошо перемешайте и оставьте в тепле еще на 30 минут. Испеките блины.

Разрежьте очищенные бананы на четвертинки и заверните каждую часть в блинчик. Уложите начиненные блины на блюдо и полейте горячим шоколадом.

Блины Зебра (на 6 порций)

Блины Зебра

молоко 150 г

мука 150 г

яйцо 1 шт

растительное масло 2 ст.л.

сахар 1-2 ст.л

соль щепотка

какао 2 ст.л. или расплавленный шоколад

Приготовление

Взбейте яйцо с солью и сахаром, влейте теплое молоко, добавьте муку и растительное масло. Хорошо вымесите тесто. Разделите тесто на две неравные части. В меньшую-добавьте какао и хорошо размешайте. На раскаленную сковороду налейте немного светлого теста, а по нему по спирали или зигзагом струйкой темное тесто. Блины обжарить с двух сторон. При подаче можно свернуть блины трубочкой.

Блины с яблоком и корицей (используется заварное тесто)

Блины с яблоком и корицей (используется заварное тесто)

Ингредиенты:

молоко 1 стакан

мука 1 стакан

сахар 2-3 ст.л

яйца 2 шт

растительное масло 1 ст.л;

кипяток 1 стакан

ваниль и соль по вкусу.

Приготовление

В глубокой миске смешайте молоко, ваниль, сахар и яйца. Добавьте муку и масло. Вымешайте тесто до гладкого состояния. Добавьте в тесто кипяток тонкой струйкой и хорошенько вымешайте тесто. Дайте тесту настояться несколько минут и выпекайте блины.

Для начинки очистите яблоки от кожуры, нарежьте мелким кубиком и карамелизуйте с сахаром и корицей. Затем сложите блин пополам, на один край положите яблочную начинку и сверните блин трубочкой. При подаче посыпьте корицей.

Приятного аппетита и веселого праздника!

Источник: 1 Минута