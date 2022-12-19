Триммер или бритва — что выбрать?

Мужская борода – это тема, которая часто обсуждается, когда речь идет о вопросах моды и привлекательности мужчины.

Точно так же, как женщины заботятся о своих волосах и прическах, мужчины часто придают большое значение растительности на лице, и о ней следует заботиться. Но что лучше в этом случае - триммер для бороды или бритва? Чем они отличаются, и имеет ли вообще значение выбор того или другого?

Что такое триммер и что такое бритва?

Начнем с бритвы, хотя сразу нужно отметить, что она существенно отличается от машинки для стрижки волос, которая предназначена для стрижки и укладки волос на голове.

Бритва в основном имеет гораздо более широкие лезвия и используется, как всем известно, для удаления волос на лице, и на рынке существует несколько типов этого устройства.

Триммер, напротив, представляет собой уменьшенную и более узкую версию бритвы, у него маленькие, близко посаженные лезвия, благодаря которым можно брить или подравнивать волосы в труднодоступных местах намного точнее.

Типы бритв

На самом деле выбора здесь не так уж и много, а когда мы выбираем электробритву, он еще больше уменьшается.

Их можно разделить на два типа бритв:

бритва с сеткой,

бритва с головкой.

Работа бритвы с фольгой заключается в том, что волосы попадают между фольгой, под которой находится режущее лезвие, также ее можно дополнительно разделить на одинарные, двойные и тройные лезвия — по понятным причинам тройная система является лучшей.

Головные бритвы обычно имеют от двух до трех поворотных головок, которые повторяют контуры лица и обеспечивают гладкое бритье. Этот тип бритвы режет быстрее и намного лучше, и, как и в случае с бритвенной сеткой, чем больше головок, тем лучше.

На что обратить внимание при выборе бритвы?

Если вы хотите купить хорошую бритву, вам нужно подумать об этом. Как упоминалось ранее, количество лезвий важно как для комфортного, так и для гладкого бритья. Источник питания также очень важен. Самыми популярными являются:

проводные,

беспроводные,

аккумуляторные бритвы.

В зависимости от вашего выбора вам также придется подумать о времени зарядки и времени работы. Другими особенностями являются варианты сухого или влажного бритья, а также возможность промывания под проточной водой или наличие системы подъема бороды. Однако стоит заранее рассмотреть различные варианты и выбрать что-то для себя.

Виды триммеров

Триммеры бывают нескольких видов, в зависимости от того, для чего они предназначены.

Мы различаем

триммеры для усов и бороды,

триммеры для носа/ушей,

женские триммеры.

На рынке также есть бритвы с функцией триммера, которые очень легко заменить и которые имеют либо бритву, либо триммер в зависимости от ваших потребностей.

Триммер в основном используется для стрижки усов, бороды и труднодоступных мест, но можно подобрать нужную длину лезвий, благодаря чему нет необходимости избавляться от всей щетины, поэтому чаще всего этот прибор используют для ухода за бородой и укладкой, получение одинаковой длины волос. Это может быть набор накладок разной длины или сам триммер может регулироваться таким образом.

На что обратить внимание при выборе триммера?

Ситуация аналогична ситуации с бритвой, потому что здесь тоже следует обращать внимание на такие важные параметры, как лезвия, их количество и источник питания.

Вы должны помнить, что при питании от сети устройство работает только тогда, когда оно подключено к сети, а с аккумуляторами лучше всего знать время зарядки и продолжительность ее работы. В случае с триммерами очень важно количество доступных длин лезвий, и чем больше количество настроек, тем лучше адаптивность. Однако гораздо лучшим выбором были бы триммеры с телескопической системой регулировки лезвия, потому что благодаря этому мы можем очень точно выбрать желаемую длину. Выбор триммеров очень велик, и то, что мы выбираем, зависит только от нас, наших потребностей и того, что мы ожидаем от данного оборудования.