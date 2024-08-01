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Трійня рисей народилася в харківському Екопарку: відео
У харківському «Фельдман Екопарк» у родині північноамериканської рисі поповнення – народилися три малюки.
Екопарк показав перше відео малюків.
Дитинчата зараз постійно перебувають під контролем своєї матері.
«Малята здорові та активні, і вже потрохи намагаються знайомитися з навколишнім світом. Зараз дитинчата обережно, але зацікавлено виглядають зі свого прихистку, щоб роздивитися свій дім», – розповіли в Екопарку.