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Труп Майкла Джексона исчез — поклонники

Поклонники короля поп-музыки Майкла Джексона обсуждают в соцсетях видео из склепа своего кумира, снятое его кузиной Латойей еще 25 июня, в день рождения певца.

Видео обнародовано в Youtube. По мнению автора поста, отсутствие в склепе надписи с именем Джексона может говорить о том, что там нет и его тела.

«Там пусто. Вопросы вызывают и документы о его смерти, и результаты вскрытия. Потому что на самом деле он не умер», — говорится в сообщении.

''Он не умер'': Поклонники Майкла Джексона обнаружили, что его склеп пуст

Комментарии под видео не оставляют сомнений в том, что эта теория весьма популярна среди поклонников певца.

«Вы правы! Если он похоронен здесь, почему до сих пор нет надписи?», «Я верю, что он жив!» — пишут они.

''Он не умер'': Поклонники Майкла Джексона обнаружили, что его склеп пуст

 

Среди признаков, указывающих на то, что смерть Джексона — не более чем инсценировка, его фанаты ранее называли нестыковки в различных документах, в частности отсутствие записи о кончине певца в полицейской базе данных и ошибки в свидетельстве о смерти.

Отметим, что слухи о фейковой смерти Джексона подогреваются на фоне новостей о рекордных продажах его записей.

Источник: http://rusjev.net

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