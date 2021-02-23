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Творожная запеканка в яблоках за 7 минут на скорую руку: понравится даже тем, кто не любит творог

Творожная запеканка в яблоках за 7 минут на скорую руку: понравится даже тем, кто не любит творог

Приготовление у вас займет всего 7 минут. Конечный результат вас точно удивит, поскольку у вас получатся невероятно сочные и мягкие яблочки со сладкой творожной начинкой внутри. А запах будет потрясающий. Обязательно сохраняйте себе данный рецепт!

К слову, взята идея для рецепта с сайта "Пошепки". Там еще много интересных идей для приготовления.

Ингредиенты для десерта

  • Яблоко - 3 штуки.
  • Яйцо куриное - 1 штука.
  • Творог нежирный - 180 граммов.
  • Сахар - 3 ч. Ложки.
  • Манная крупа - 1 ч. Ложка (с горкой).

Приготовление

Творожная запеканка в яблоках за 7 минут на скорую руку: понравится даже тем, кто не любит творог Творожная запеканка в яблоках

  • Берем удобную для вас емкость и выкладываем туда мягкий сыр, добавляем сахар, яйцо и манку. Все там смешиваем, накрываем пищевой пленкой и отставляем в сторону.
  • Затем берем яблоки, и срезаем "крышечки". Делайте это аккуратно, чтобы на противене яблоки стояли ровно и не падали.
  • Начиняем яблоки получившейся творожной массой.
  • Берем зубочистку и по кругу протыкаем их 5-7 раз.
  • Выкладываем на тарелку и наливаем на дно немного воды.
  • Ставим яблоки в микроволновую печь сначала на 5 минут.
  • Затем времени можно добавить, если вы чувствуете, что они жестковатые.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута

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