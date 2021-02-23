Творожная запеканка в яблоках за 7 минут на скорую руку: понравится даже тем, кто не любит творог

Приготовление у вас займет всего 7 минут. Конечный результат вас точно удивит, поскольку у вас получатся невероятно сочные и мягкие яблочки со сладкой творожной начинкой внутри. А запах будет потрясающий. Обязательно сохраняйте себе данный рецепт!

Ингредиенты для десерта

Яблоко - 3 штуки.

Яйцо куриное - 1 штука.

Творог нежирный - 180 граммов.

Сахар - 3 ч. Ложки.

Манная крупа - 1 ч. Ложка (с горкой).

Приготовление

К слову, взята идея для рецепта с сайта " Пошепки ". Там еще много интересных идей для приготовления.

Творожная запеканка в яблоках

Берем удобную для вас емкость и выкладываем туда мягкий сыр, добавляем сахар, яйцо и манку. Все там смешиваем, накрываем пищевой пленкой и отставляем в сторону.

Затем берем яблоки, и срезаем "крышечки". Делайте это аккуратно, чтобы на противене яблоки стояли ровно и не падали.

Начиняем яблоки получившейся творожной массой.

Берем зубочистку и по кругу протыкаем их 5-7 раз.

Выкладываем на тарелку и наливаем на дно немного воды.

Ставим яблоки в микроволновую печь сначала на 5 минут.

Затем времени можно добавить, если вы чувствуете, что они жестковатые.

Приятного аппетита!

Источник: 1 Минута