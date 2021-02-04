Тушеное мясо с бараниной и дофинуазом: к ужину, который порадует и поднимет настроение

Ингредиенты

3 большие моркови, нарезанные крупными кусочками

1 крупно нарезанная луковица

1 луковица чеснока, разрезанная на 2 части

несколько веточек розмарина

несколько веточек тимьяна

2 лавровых листа

1 столовая ложка томатного пюре

1 лопатка ягненка на кости, около 2,5 кг

1 бутылка красного вина

Для начинки

4-5 картофелин (самая округлая у вас есть)

4 сладких картофеля (самый круглый, что у вас есть)

150 мл двойных сливок

несколько кусочков масла

Метод

Шаг 1

Нагреть духовку до 180C / 160C вентилятора / газ 4. В огнезащитной посуде, которая является достаточно большим, чтобы разложить баранину, овощи и травы, и грубо перемешайте в томатном пюре.

Положите барашка сверху, залейте бутылку вина и щедро приправьте. Накройте блюдо и нагрейте его на плите, затем поставьте в духовку и оставьте в покое на 3 часа. Вынуть из духовки, дать остыть, затем остудить на ночь.

Шаг 2

На следующий день удалите весь твердый жир вокруг ягненка и выбросьте. Выньте баранину из блюда, соскребая и сохраняя желеобразный сок. Разорвите и измельчите мясо, отбросив большие куски жира и кости. Положите баранину обратно в блюдо, затем полейте заливным соусом и смешайте с овощами. Отложите в сторону.

Шаг 3

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Чтобы приготовить начинку, очистите и аккуратно нарежьте картофель вручную на кружочки. Поместите в кастрюлю с холодной подсоленной водой, доведите до кипения и сразу слейте воду. Наклоните обратно в кастрюлю, полейте сливками и приправьте.

Теперь вам решать, насколько красивым это должно быть - вы можете выложить картофель поверх баранины или расположить картофель и сладкий картофель в чередующихся кругах.

Сбрызните оставшимися сливками со сковороды и полейте сливочным маслом. Выпекайте 40 минут - 1 час, пока верх не станет золотистым, а соус не начнет пузыриться.

Источник: 1 Минута