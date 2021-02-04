Тушеное мясо с бараниной и дофинуазом: к ужину, который порадует и поднимет настроение
Ингредиенты
3 большие моркови, нарезанные крупными кусочками
1 крупно нарезанная луковица
1 луковица чеснока, разрезанная на 2 части
несколько веточек розмарина
несколько веточек тимьяна
2 лавровых листа
1 столовая ложка томатного пюре
1 лопатка ягненка на кости, около 2,5 кг
1 бутылка красного вина
Для начинки
4-5 картофелин (самая округлая у вас есть)
4 сладких картофеля (самый круглый, что у вас есть)
150 мл двойных сливок
несколько кусочков масла
Метод
Шаг 1
Нагреть духовку до 180C / 160C вентилятора / газ 4. В огнезащитной посуде, которая является достаточно большим, чтобы разложить баранину, овощи и травы, и грубо перемешайте в томатном пюре.
Положите барашка сверху, залейте бутылку вина и щедро приправьте. Накройте блюдо и нагрейте его на плите, затем поставьте в духовку и оставьте в покое на 3 часа. Вынуть из духовки, дать остыть, затем остудить на ночь.
Шаг 2
На следующий день удалите весь твердый жир вокруг ягненка и выбросьте. Выньте баранину из блюда, соскребая и сохраняя желеобразный сок. Разорвите и измельчите мясо, отбросив большие куски жира и кости. Положите баранину обратно в блюдо, затем полейте заливным соусом и смешайте с овощами. Отложите в сторону.
Шаг 3
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Чтобы приготовить начинку, очистите и аккуратно нарежьте картофель вручную на кружочки. Поместите в кастрюлю с холодной подсоленной водой, доведите до кипения и сразу слейте воду. Наклоните обратно в кастрюлю, полейте сливками и приправьте.
Теперь вам решать, насколько красивым это должно быть - вы можете выложить картофель поверх баранины или расположить картофель и сладкий картофель в чередующихся кругах.
Сбрызните оставшимися сливками со сковороды и полейте сливочным маслом. Выпекайте 40 минут - 1 час, пока верх не станет золотистым, а соус не начнет пузыриться.
Источник: 1 Минута