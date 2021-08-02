В больнице впервые рассказали о состоянии певицы МакSим: не в сознании, посещать нельзя

Артистка находится в столичной клинической больнице №52

Стало известно, что после одного из концертов ей стало плохо, и девушку срочно госпитализировали в карете скорой помощи. Из-за пневмонии состояние артистки стремительно ухудшалось. Чтобы избежать летального исхода, врачи приняли решение ввести МакSим в искусственную кому, которая должна была завершиться через несколько дней. Но это не помогло. Она в коме до сих пор.

В столичной клинической больнице №52, где уже больше месяца - в "красной зоне" - находится российская певица МакSим, впервые прокомментировали ее состояние.

МакSим

Как утверждает издание NEWS.ru, 38-летняя артистка находится в реанимационном отделении. Сейчас в больнице функционирует только передача вещей и посылок, поскольку госпиталь находится в так называемой "красной зоне". Навещать Марину (настоящее имя певицы, — прим. ред.) никому нельзя.

Единственный достоверный источник о ее состоянии сейчас — это ее помощница и концертный директор Маргарита Соколова.

МакSим

Последний ее комментарий касательно состояния звездной подопечной был за неделю до окончания июля.

Там Соколова опровергла информацию о том, что Максим вывели из комы. Однако убедила, что у нее удовлетворительное состояние.

"Хочу разъяснить ситуацию с новостями в СМИ. Состояние артистки пока ещё сложное но с положительной динамикой. Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни ,организму нужен отдых и силы",

— написала Маргарита Соколова.

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Источник: 1 Минута