В честь Дня Соборности Украины прошел концерт

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, 22 января в областной филармонии состоялся концерт, посвященный Дню Соборности Украины.

Гостями мероприятия стали более полтысячи харьковчан и жителей области - представители общественности, студенты. От руководства области их поздравил начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцына.

«22 января - особый день в истории Украины. В этот день в 1918 году Украинская Центральная Рада приняла IV Универсал, что фактически стало провозглашением независимости Украины. Уже через год состоялось официальное провозглашение Акта Злуки УНР и ЗУНР», - обратился к присутствующим начальник управления.

Он также отметил, что крайне важно, чтобы эту дату помнило молодое поколение украинцев, ведь тогда удастся сохранять историческое сознание.

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