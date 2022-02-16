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В ГУ Нацполиции повесили портрет Голобородько вместо Зеленского

В ГУ Нацполиции повесили портрет Голобородько вместо Зеленского

В Главном управлении полиции Киева повесили портрет вымышленного президента Украины. Вместо Зеленского на стенде висит фото Василия Голобородька. Фото поделились в Telegram-канале APnews.

Фотография киношного президента Украины из сериала "Слуга народа" Василия Голобородька появилась на стенде "Руководство государства". Фото Голобородько висит рядом с портретом реального председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и настоящего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

В ГУ Нацполиции повесили портрет Голобородько вместо Зеленского

 

На скрине видно, что при поиске в интернете по запросу "Голобородько Василий слуга народа" фото, повешенное на стенде в полиции, показывается первым. Получается, что в руководство страны записали не настоящего президента, а его киношный образ. В сети этот стенд прозвали "чистой воды арт-инсталяцией".  

В ГУ Нацполиции повесили портрет Голобородько вместо Зеленского


Источник: u-news.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: курьезы

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