В ГУ Нацполиции повесили портрет Голобородько вместо Зеленского
В Главном управлении полиции Киева повесили портрет вымышленного президента Украины. Вместо Зеленского на стенде висит фото Василия Голобородька. Фото поделились в Telegram-канале APnews.
Фотография киношного президента Украины из сериала "Слуга народа" Василия Голобородька появилась на стенде "Руководство государства". Фото Голобородько висит рядом с портретом реального председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и настоящего премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
На скрине видно, что при поиске в интернете по запросу "Голобородько Василий слуга народа" фото, повешенное на стенде в полиции, показывается первым. Получается, что в руководство страны записали не настоящего президента, а его киношный образ. В сети этот стенд прозвали "чистой воды арт-инсталяцией".
Источник: u-news.com.ua/