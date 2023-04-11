В Харкові почали висаджувати квіти

Озеленювачі СКП «Харківзеленбуд» почали висаджувати квіти. Зараз центр міста прикрашають віолою. Обіцяють не оминути й спальні райони.

Як повідомлялося раніше, харківські озеленювачі планували виростити 1,2 мільйона квітів у теплицях, щоб навесні прикрасити ними міські клумби. Зокрема, у 2023 році у Харкові планували висаджувати альтернатеру, хлорофітум, ахірантес, іризину та інші квіти.

Також «Харківзелебуд» оголосив конкурс на кращий ескіз клумби в українському стилі.

Як повідомили на підприємстві, це може буде український орнамент, символіка тощо. Найкращу ідею втілять у життя на одній із центральних локацій міста.

«Щороку ми намагаємося створювати нові полотна з квітів, щоб здивувати харків’ян та гостей міста. Цього року ми хочемо, щоб ви долучилися до створення найкращих клумб в Україні», – зазначили у «Харківзеленбуді».

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно підписатися на офіційну сторінку підприємства в «Instagram» https://www.instagram.com/zelenbudkh та надіслати ескіз у директ. Робота може буде виконана у будь-якому форматі (намальована від руки або з використанням цифрової графіки). Усі ескізи будуть опубліковані до 24 квітня. Переможця визначить журі. Крім того, окремо буде визначений переможець у номінації «Приз глядацьких симпатій» (переможе ескіз, який набере найбільшу кількість лайків).

Результати конкурсу оголосять 29 квітня.

Агентство Телевидения Новости