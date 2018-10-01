В Харькове прошел Фестиваль близнецов Dafi Twins Day

29 сентября в Харькове состоялся Фестиваль близнецов Dafi Twins Day. Дождь, сопровождавший все 3-часовое мероприятие, не помешал принять участие в Фестивале почти 80 пар близнецов и четверым тройняшкам.

Открывал праздничную программу Парад близнецов в сопровождении духового оркестра. Одним из ключевых моментов праздника стал “Конкурс двойных талантов”, в котором прошедшие отбор участники Dafi Twins Day выступили со своими оригинальными разножанровыми номерами. Победительницами конкурса стали 19-летние сестры Полонские, получившие главный приз — два смартфона за театрализованный этюд по мотивам известного произведения «Алиса в Стране чудес». В завершении вечера состоялся концерт хедлайнеров Фестиваля – уникального музыкального дуэта «Анна-Мария», солистки которого — тоже сестры-близняшки.

Несмотря на дождливую погоду, гости и участники Фестиваля собрались в последнюю субботу сентября на Dafi Twins Day-2018. Самыми младшими близнецами, участвовавшими в празднике, стали Богдан и Кирилл Герасимовы – 1 год и 10 мес, а самыми старшими – 75-летние Татьяна и Наталья Тверские. Эти две пары получили специальные призы от партнеров Фестиваля – магазина «Прованс» и «Соляной комнаты». Веселая колонна близнецов, двойняшек и тройняшек в сопровождении духового оркестра прошлись Парадом, который радостно приветствовали гости и случайные зрители Фестиваля. Парад завершился у главной сцены, на которой состоялся «Конкурс двойных талантов» и концерт известного музыкального дуэта «Анна-Мария».

«Парад близнецов, который мы организовали в 2010 году, оставил столько ярких эмоций, что все эти годы нам очень хотелось повторить его, – делится участница Жюри, директор харьковского ТРЦ «Дафи» Ирина Рябокоровка. – Сегодня мы поняли, что не зря ждали 8 лет – уровень конкурсантов и представленные ими номера просто поражают. Для нас невероятно важно, что мы смогли сделать такой чудесный праздник не только для близнецов, но и для всего нашего города. Ведь его гостем смог стать каждый желающий».

Одним из главных событий Dafi Twins Day-2018 стал «Конкурс двойных талантов». В нем приняли участие прошедшие конкурсный отбор 11 пар близнецов и одна тройня. Участники показали зрителям настоящее шоу из оригинальных разноплановые номеров, среди которых были: вокал, хореография, спортивные и театральные этюды, дуэты на саксофонах, гитарах и виолончелях. Все “двойные таланты” Конкурса получили поощрительные призы от партнеров Фестиваля. Специальным призом – три сертификата на посещение Развлекательного комплекса «Чудо-Парк», в номинации “Самое большое представительство на конкурсе” были награждены тройняшки Матвей, Маргарита и Марьяна Чернышенко.

По-настоящему волнительным моментом для зрителей и конкурсантов стало объявлением трех призовых мест с ценными призами от от партнера призового фонда сети магазинов электроники Comfy. III место и два Power Bank достались 9-леним близнецам Артему и Никите Семашко за театрализованный этюд на стихи Юны Мориц. II место и две пары наушников получили 14-летние Александра и Мария Кушнаренко, объединившие в своем номере игру на саксофонах и приемы из карате. Обладательницами главного приза — два смартфона, стали победительницы Конкурса — 19-летние сестры Ирина и Наталья Полонские, студентки Харьковской академии культуры. Все шестеро членов жюри высоко оценили номер девушек — театрализованный этюд «Морж и Плотник» по мотивам известного произведения «Алиса в Стране чудес».

«Мы благодарны организаторам Dafi Twins Day за такой высокий уровень, который нас приятно удивил, — признаются Ирина и Наталья Полонские. — Также хотим сказать огромное спасибо режиссерам Фестиваля, которые помогли нам поставить номер. Честно говоря, не ожидали, что победим, ведь все участники были очень сильными достойными соперниками. Нам казалось, что наша постановка неформатная для этого Конкурса и мы очень рады, что жюри так высоко ее оценило».

Свою энергию и тепло в этот дождливый день подарили всем присутствующим, выступавшие перед оглашением результатов «Конкурса двойных талантов», хедлайнеры мероприятия — уникальный музыкальный дуэт сестер-близняшек «Анна-Мария». Его солистки, Анна и Мария Опанасюк, известные многим талантливые украинские певицы, победительницы телепроекта «Шанс», финалистки проекта «Голос Країни», исполнили мировые хиты и песни своего авторства. Это выступление покорило зрителей, заставив их танцевать и подпевать, позабыв про дождь . Яркой финальной точкой 40-минутного концерта стала популярная песня Тины Тернер Тhe simply the best («Просто самый лучший»), которую поддержали, собравшиеся на сцене организаторы Фестиваля, члены жюри и участники «Конкурса» двойных талантов”.

«Мы в восторге от Фестиваля, — рассказывают победительницы Анна и Мария Опанасюк, — Поделившись со всеми присутствующими нашей двойной энергией, мы сами получили в ответ огромный заряд положительных эмоций. После Dafi Twins Day у нас возникло желание организовать подобный фестиваль в Киеве. Ведь по всей Украине много близнецов, среди которых — много очень талантливых».

Все зарегистрировавшиеся близнецы Dafi Twins Day-2018 стали обладателями памятных подарков от Партнеров Фестиваля — Ледовой арены «Айс холл» и Burger Club. А все без исключения — и гости, и участники — получили в этот день прекрасное настроение, море положительных эмоций и ярких впечатлений.

«Фестиваль получился замечательный, — делится Юлия Ибрагим, глава Организации многодетных семей «Амма», одна из членов жюри «Конкурса двойных талантов». – Это отличная идея. Харькову нужно побольше таких мероприятий, которые объединяют людей и показывают таланты, которыми богат наш город».

В «Конкурсе двойных талантов» участвовали:

1. Вероника и Валерия Ланских - хореография;

2. Александра и Мария Кушнаренко - дуэт саксофонов и спортивный этюд;

3. Ева и Майя Константиновы - дуэт виолончелей;

4. Андрей и Игорь Сосновы - вокал;

5. Ольга и Елена Мельник - вокал;

6. Артем и Никита Семашко - театрализованный этюд;

7. Антон и Никита Рудяк - гитарный дуэт;

8. Анна и Оксана Бутенко - вокал;

9. Ирина и Наталья Полонские - театрализованная миниатюра;

10. Матвей, Марьяна и Маргарита Чернышенко - хореография;

11. Денис и Дмитрий Маликовы - поэзия и спортивный этюд;

12. Дарья и Кристина Кульбицкие - вокал.

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Фотограф: Игорь Лептуга

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