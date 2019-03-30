В Харькове стартовал фестиваль «Французская весна».

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, официальное открытие фестиваля состоялось 29 марта в органном зале Харьковской филармонии.

В церемонии открытия приняли участие посол Франции в Украине Изабель Дюмон и заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

«16-й год подряд Харьков принимает фестиваль «Французская весна», который стал знаковым событием в культурной жизни города. Каждый новый фестиваль является неповторимым и всегда ставит на первый план оригинальность и разнообразие современного французского искусства», - отметила Изабель Дюмон.

«Сегодня органный зал филармонии полон французов, проживающих в Харькове. И это прекрасно, что вместе мы можем наслаждаться музыкой исполнителей с мировым именем. Это то, что нас объединяет и не дает забыть, что есть дружба, музыка, мир, живое общение», - отметила вице-мэр.

В этот вечер перед харьковчанами и впервые в Украине выступил известный французский оркестр «Les Musiciens du Louvre» («Музыканты Лувра»).

С полной программой фестиваля «Французская весна в Харькове» можно ознакомиться здесь.

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