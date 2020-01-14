В Японии появится парк, основанный на вселенной игр Mario (видео)

Летом в Осаке во время летних Олимпийских игр 2020 года откроют тематический парк Super Nintendo World.

Ранее планы проекта держались в секрете, но сегодня Universal Studios Japan рассказала, что тематический парк "смешает физический мир с миром видеоигр" и позволит гостям "почувствовать себя так, будто они играют в свои любимые видеоигры Nintendo".

Посетители будут использовать специальные приспособления, чтобы присутствовать в виртуальном мире, основанном на вселенной Mario Mushroom Kingdom.

Серию игр про Марио часто называют самой успешной франшизой видеоигр всех времен. Супер Марио вошел в Книгу рекордов Гиннесса как игра, которая разошлась самым большим тиражом. Главное действующее лицо игры - сантехник Марио, который должен преодолевать различные препятствия.





Агентство Телевидения Новости