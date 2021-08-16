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16.08.2021 20:22
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В Киеве открылась выставка, где украинцы впервые за 300 лет могут увидеть Конституцию Орлика

В Киеве открылась выставка, где украинцы впервые за 300 лет могут увидеть Конституцию Орлика

В соборе Святой Софии открылась долгожданная выставка, на которой можно будет увидеть оригинал Конституции Филиппа Орлика и булаву гетмана Мазепы. Публичная демонстрация продлится с 17 августа по 14 ноября текущего года.

Впервые за последние 311 лет оригинал Конституции Филиппа Орлика попал в Киев.

Также на выставке можно будет увидеть универсалы Ивана Мазепы 1687-1710 годов, которые были изданы им в Батурине.

В частности, в собор также привезли булаву и клейноды украинского гетмана.

Отметим, что выставка будет работать до 14 ноября текущего года.

Сегодня в 18:00 состоялось ее торжественное открытие, а уже с завтрашнего дня, с 9:00 до 17:00, она будет доступной для широкого обзора.

Агентство Телевидения Новости

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