В Литературном музее презентовали интерактивную книгу в честь юбилея известного поэта

«Пісок, що сиплеться із мене – просію,

може золотий…»

19 апреля в Литературном музее прошла презентация книги Анатолия Перервы «Літа. Кохання» – совместного проекта Литмузея и компании «Плариум Юкрейн».

Анатолий Перерва – утонченный лирик, знаковый поэт-семидесятник, слобожанский классик украинской поэзии. Современники ставят его в один ряд с великими представителями украинской литературы 70-80-х годов: П. Загребельным, О. Гончаром, М. Стельмахом.

Анатолий Антонович долгие годы работал в Литературном музее заместителем директора по научной работе. В последние годы жизни он отошел от активной трудовой деятельности и уехал к себе на родину, в село Вербовку Балаклейского района Харьковской области. Там, в тишине и спокойствии, он полностью сосредоточился на писательской деятельности.

Его друзья и близкие планировали с размахом отметить 70-летие поэта – издать сборник его стихов, собрать большую литературную «тусовку» в его детище – Литературном музее, послушать новые произведения в авторском исполнении, но… Анатолий Антонович не дожил до своего юбилея чуть больше года.

Сотрудники Литературного музея решили увековечить память о выдающемся поэте уникальным арт-проектом – издать к 70-летнему юбилею А. Перервы сборник стихов, записать видеосюжеты, где известные харьковчане читают стихи поэта – и презентовать его в музее в присутствии членов семьи поэта, его близких друзей, коллег по писательскому цеху, представителей СМИ.

За помощью в создании книги организаторы арт-проекта обратились к компании «Плариум Юкрейн». Вот как описала идею книги куратор проекта, сотрудница Литмузея Лидия Калашникова: «Читатели возьмут в руки интерактивный артбук, книгу с качественной поэзией и оригинальными иллюстрациями. Каждая отрывная иллюстрация – открытка, а их 10 в сборнике – специально создана к выпуску художником Литмузея Никитой Титовым. Я хотела таким образом создать дополнительную коммуникацию: надеюсь, что у каждой открытки будет адресат, который благодаря QR-коду на ней узнает что-то новое об авторе, книге, о том, как она создавалась».

Вклад Анатолия Перервы в литературу и значимость арт-проекта для развития украинской культуры стали определяющими для «Плариум Юкрейн». Уникальный как по формату, так и по содержанию сборник поэзий появился благодаря сотрудничеству Литературного музея и IT-компании «Плариум Юкрейн». Ведь одна из главных ее целей – приносить пользу обществу, поддерживая культурные, образовательные и социальные инициативы.

Справка: Анатолий Перерва (1949–2018) – автор более 10 поэтических сборников, журналист, публицист и переводчик. Член Союза писателей Украины и Ассоциации украинских писателей, один из основателей Литературного музея в Харькове, лауреат литературных премий.

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