В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук: причина трагедии

"Горькая новость: не стало Иры Токарчук. Хорошей актрисы и многолетнего доброго друга…", — сообщил Евгений Женин.

О новости сообщает медиапортал Униан со ссылкой на кинокритика Евгения Женина, который был близким другом умершей Ирины Токарчук.

Кинокритик объяснил, что актриса умерла сегодня, 25 января.

По его словам, Токарчук долго болела, а вчера у нее начались боли в сердце.

Возможно, у нее даже была коронавирусная инфекция, однако близкие скрывают настоящий диагноз Ирины Токарчук.

Ирина Токарчук

Чем запомнилась Ирина Токарчук публике и благодаря чему была известна?

Ирина Токарчук родилась в Одессе 20 июля 1959 года.

Работала в Одесском русском драматическом театре и Доме клоунов (театр «Маски»).

Сыграла десятки ролей в театре и кино.

Большую популярность Токарчук получила благодаря роли тети Симы из Одесской коммунальной квартиры (юмористическое телевизионное шоу «Джентльмен-Шоу»).

Напомним, 25 января также стало известно, что из жизни ушел отец украинской певицы Насти Каменских Алексея Жмура.

Сообщается, что отцу Насти Каменских было 82 года.

"Я любима пап… Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!", — написала Настя Каменских в своем Инстаграм, опубликовав видео с папой, сделанным в Новый год.

Источник: 1 Минута