В Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук: причина трагедии
О новости сообщает медиапортал Униан со ссылкой на кинокритика Евгения Женина, который был близким другом умершей Ирины Токарчук.
"Горькая новость: не стало Иры Токарчук. Хорошей актрисы и многолетнего доброго друга…", — сообщил Евгений Женин.
Кинокритик объяснил, что актриса умерла сегодня, 25 января.
По его словам, Токарчук долго болела, а вчера у нее начались боли в сердце.
Возможно, у нее даже была коронавирусная инфекция, однако близкие скрывают настоящий диагноз Ирины Токарчук.
Ирина Токарчук
Чем запомнилась Ирина Токарчук публике и благодаря чему была известна?
Ирина Токарчук родилась в Одессе 20 июля 1959 года.
Работала в Одесском русском драматическом театре и Доме клоунов (театр «Маски»).
Сыграла десятки ролей в театре и кино.
Большую популярность Токарчук получила благодаря роли тети Симы из Одесской коммунальной квартиры (юмористическое телевизионное шоу «Джентльмен-Шоу»).
Напомним, 25 января также стало известно, что из жизни ушел отец украинской певицы Насти Каменских Алексея Жмура.
Сообщается, что отцу Насти Каменских было 82 года.
"Я любима пап… Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!", — написала Настя Каменских в своем Инстаграм, опубликовав видео с папой, сделанным в Новый год.
Источник: 1 Минута