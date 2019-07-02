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В парке Горького отметят праздник Купала

В парке Горького отметят праздник Купала

Праздник Ивана Купала будут отмечать 6 и 7 июля в парке культуры и отдыха имени Горького.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на главной сцене выступят фольклорные коллективы, пройдет конкурсная программа «Цвіт папороті», а в 20:40 состоится огненное шоу.

В 21:00 пройдет купальская мистерия возле озера. Остров в середине озера станет сценой. Для харьковчан и гостей города подготовили вокальную программу «Спів душі» и театральную зарисовку «Мавка лісова». Впервые пройдет выступление группы по синхронному плаванию. В завершение девушки смогут пустить венки на воду и загадать желание.

В воскресенье праздник продолжится. На центральной аллее  мастера народных ремесел проведут мастер-классы. На главной сцене выступят фольклорные коллективы, пройдут народные конкурсы. Праздничный вечер завершит выступление кавер группы «Льюис Керролл» и молодежная дискотека.

Кроме того, на центральной площади установят тематические фотозоны. Также всех желающих научат плести венки и делать домашние обереги.

В разных уголках парка спрячут семь волшебных цветков папоротника, которые принесут нашедшим их удачу. 

Агентство Телевидения Новости

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