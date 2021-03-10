В тени сестры. Как сейчас живет и чем занимается Аурика Ротару, сестра Софии Ротару?

Музыкальная карьера

Несмотря на это, София стала звездой советской эстрады, чего не скажешь о ее младшей сестре. Почему так вышло, чем сейчас занимается и как живет Аурика Ротару читайте в нашей статье.

Аурика Ротару из пятерых детей в семье была самой младшей. Она с детства любила петь и свой первый гонорар (1 рубль) получила на сельском празднике в 4 года.

Аурика Ротару

После окончания Черновецкого музыкального училища, Аурика связала свою жизнь со сценой. Девушка постоянно ощущала на себе зрительский интерес, ведь она была сестрой уже известной к тому времени Софии Ротару.

Ее это стимулировало, приходилось работать на гастролях по четыре концерта в день. Сначала это был ансамбль "Черемош", позднее сольные концерты в Винницкой и Крымской филармонии.

Аурика и София Ротару

"Я к популярности не стремилась. Я стремилась к любви зрителя", - вспоминает певица. И зрители признали ее талант.

Высокая награда "Заслуженной артистки Украины" в 1996 году стало тому подтверждением. Аурика выпустила 6 сольных альбомов и 7 клипов.

Несмотря на свой возраст, она продолжает выступать с концертами по стране.

Семья - это святое

София и Аурика Ротар

Семейное счастье Аурика обрела со вторым мужем. Им стал Владимир Пигач. 15 лет они прожили душа в душу, воспитывали дочь Анастасию. В 45-летнем возрасте от обширного инсульта Владимир умер.

"Искать другого не вижу никакого смысла. Думаю, даже не стоит", - решила для себя певица.

Аурика Ротару не раз выходила на одну сцену со своей знаменитой сестрой

Она находит утешение в своей большой семье - среди детей, внуков и племянников, постоянно на связи с сестрами и братьями. Аурика оставила городскую квартиру дочери и живет за городом.

В ее саду много фруктовых деревьев, овощных грядок и цветов. Аурика добрая и гостеприимная - она любит встречать родственников и угощать их, любит рыбалку, любит вышивать бисером и даже поиграть в преферанс с Софией. Ее жизненный девиз:

"Всегда улыбаться, всегда говорить, что все хорошо и не расслабляться, идти вперед"

Источник: 1 Минута