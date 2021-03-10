Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:50
Просмотров: 83

В тени сестры. Как сейчас живет и чем занимается Аурика Ротару, сестра Софии Ротару?

В тени сестры. Как сейчас живет и чем занимается Аурика Ротару, сестра Софии Ротару?

Несмотря на это, София стала звездой советской эстрады, чего не скажешь о ее младшей сестре. Почему так вышло, чем сейчас занимается и как живет Аурика Ротару читайте в нашей статье.

Музыкальная карьера

Аурика Ротару из пятерых детей в семье была самой младшей. Она с детства любила петь и свой первый гонорар (1 рубль) получила на сельском празднике в 4 года.

В тени сестры. Как сейчас живет и чем занимается Аурика Ротару, сестра Софии Ротару? Аурика Ротару

После окончания Черновецкого музыкального училища, Аурика связала свою жизнь со сценой.  Девушка постоянно ощущала на себе зрительский интерес, ведь она была сестрой уже известной к тому времени Софии Ротару.

Ее это стимулировало, приходилось работать на гастролях  по четыре концерта в день. Сначала это был ансамбль "Черемош", позднее сольные концерты в Винницкой и Крымской филармонии.

В тени сестры. Как сейчас живет и чем занимается Аурика Ротару, сестра Софии Ротару? Аурика и София Ротару

"Я к популярности не стремилась. Я стремилась к любви зрителя", - вспоминает певица. И зрители признали ее талант.

Высокая награда "Заслуженной артистки Украины" в 1996 году стало тому подтверждением. Аурика выпустила 6 сольных альбомов и 7 клипов.

Несмотря на свой возраст, она продолжает выступать с концертами по стране.

Семья - это святое

В тени сестры. Как сейчас живет и чем занимается Аурика Ротару, сестра Софии Ротару? София и Аурика Ротар

Семейное счастье Аурика обрела со вторым мужем. Им стал Владимир Пигач. 15 лет они прожили душа в душу, воспитывали дочь Анастасию. В 45-летнем возрасте от обширного инсульта Владимир умер.

"Искать другого не вижу никакого смысла. Думаю, даже не стоит", - решила для себя певица.

В тени сестры. Как сейчас живет и чем занимается Аурика Ротару, сестра Софии Ротару? Аурика Ротару не раз выходила на одну сцену со своей знаменитой сестрой

Она находит утешение в своей большой семье - среди детей, внуков и племянников, постоянно на связи с сестрами и братьями. Аурика оставила городскую квартиру дочери и живет за городом.

В ее саду много фруктовых деревьев, овощных грядок и цветов. Аурика добрая и гостеприимная - она любит встречать родственников и угощать их, любит рыбалку, любит вышивать бисером и даже поиграть в преферанс с Софией. Ее жизненный девиз:

"Всегда улыбаться, всегда говорить, что все хорошо и не расслабляться, идти вперед"

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 