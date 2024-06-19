В Україні вводять штрафи за непристойні повідомлення та фото

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8329, який передбачає штрафи та покарання за образливі повідомлення сексуального характеру та інші форми насильства за ознакою статі.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, повідомляє «Життя».

Цей закон був ухвалений парламентом 22 травня і пов’язаний із ратифікацією Стамбульської конвенції – міжнародної угоди, спрямованої на боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством.

Згідно із законом, сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання людини образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), зокрема з використанням електронних комунікацій, каратиметься штрафом розміром від 1360 до 2720 гривень.

Крім штрафів, можливі покарання у вигляді громадських робіт (від 20 до 40 годин), виправних робіт (один місяць з відрахуванням 20% заробітку) або адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Норми документа набудуть чинності через пів року після його опублікування.

Агентство Телевидения Новости