Василиса Фролова порадовала поклонников фотографией своего первенца (Фото)

Рождение ребенка всегда счастье для мамы и она расцветает когда, стает мамой. Это радостное чувство присутствует в глазах и душе каждой женщины.

У Василисы Фроловой, которая является успешной украинской телеведущей недавно родился сын. Она стала мамой! Назвала телеведущая сына Родионом. Но радостях она поделилась новостью в социальной сети. Фотографию малыша она разместила на своей странице в Инстаграм.

Телеведущая еще находится в роддоме, поэтому ей пришлось позировать на больничной койке. Яркое солнце освещает всю палату. Василиса счастливая и улыбается перед фотокамерой. На ней серая футболка и укрыта Василиса белоснежным одеялом. Ее новорожденный сын завернут в пеленки. Лицо малыша Василиса не показывает на этой фотографии.

Телеведущая поведала, как она проводит первые дни с малышом. Она в своем посту вспоминает период беременности уже в самом конце - четвертый триместр. И говорит, что было двоякое чувство и радости и опасения за будущие роды. Телеведущая сказала, что ей очень помогают врачи и она благодарна им.

Самое главное у нее пропала тревога за своего малыша после родов. Сейчас она поняла, что медперсонал, который окружает ее, следит за каждым изменением здоровья ее ребенка и Василисы. Теперь она смело берет на руки своего малыша.

Поклонник Василисы в социальной сети написали, что она красивая мама и пожелали ей и ребенку крепкого здоровья. Рождение ребенка сделало Василису еще красивее, пишут они в своих постах. Молодые мамы всегда красивые!

Источник: 1 Минута