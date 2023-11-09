Від «Оленів» до «Кацапів»! Гурт «ТІК» у п’ятницю у Харкові з великим концертом

Легендарний гурт «ТІК» у п’ятницю виступить у Харкові у межах великого туру Україною на підтримку ЗСУ, аби запалити шаленим драйвом, неймовірними новими і улюбленими хітами всіх і кожного.

Концерт у Харкові пройде 10 листопада о 19.00 у musichall «Probka».

«кацапи, а чому ми вас маєм питати, як жити на власній землі?!» — вогняний суперхіт цього літа гучно заспіваємо разом всією залою.

І, звісно, щодуху запалимо під безсмертні бестселери гурту: «Олені», «Вчителька», «Сірожинепірожине», «Апрєль», «Не цілуй», «Свєта», «Алкоголізм», «Альо-на», «Біла хмара, чорна хмара»,«Люби ти Україну» та інші хіти.

Там, де «ТІК» — завжди незабутньо!

Мільйони глядачів люблять «ТІК» за особливий драйв на кожному концерті, шанують за щирість у кожній пісні та обожнюють за безмежну харизму, патріотизм, почуття гумору й круту українську музику, під яку важко всидіти на місці.

У червні гурт «ТІК» відсвяткував 18-річчя на сцені і, презентувавши новий розривний альбом, розпочав нову сторінку своєї творчості.

Зараз Віктор Бронюк і «ТІК» вирушили у великий тур Україною, аби потішити глядачів довгоочікуваними зустрічами і яскравими емоціями.

«Ми шалено скучили за концертами і кожним містом! Приготували чимало музичних сюрпризів для всіх шанувальників, які протягом 18 років були із нами, слухали і співали, танцювали і запалювали, раділи і сумували, не стримуючи щирих емоцій під наші пісні. Писали і пишемо їх з любов’ю до України і кожного, — відзначає фронтмен «ТІК» Віктор Бронюк. —До зустрічі, рідні! Затанцюємо, поспіваємо й дамо драйву разом що є сили! Чекаємо всіх на концерті «ТІК»!»

Маючи незмінну патріотичну позицію, Віктор Бронюк і гурт «ТІК» із 2014 року займаються волонтерством і постійно виступають з концертами для воїнів на передовій.

Всі концерти нового туру «ТІК» також проходять на підтримку ЗСУ.

Гурт планує зібрати потужну суму і придбати автівкидля захисників, які зараз незламно боронять Україну і кожного з нас.

Не пропустіть у п’ятницю, 10 листопада, о 19.00 у musichall «Probka» концерт гурту «ТІК» у Харкові.

Найяскравіші емоції переповнюватимуть всіх!

Квитки на концерт можна придбати за цим посиланням https://kharkiv.internet-bilet.ua/uk/event-scheme/70218/tik

Новости портала «Весь Харьков»