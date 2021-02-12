(Відео) “Цвіте терен” – Таисия Повалий, Александр Михайлов и Наташа Королева: современное исполнение

Все знают, что мелодичнее украинского языка нет в мире. Особенно это видно по песням, которые исполняются на украинском языке.

Многие современные шлягеры завоевывают призы не только на Украине, но и за рубежом. Там воспринимают отлично украинских артистов, в том числе и с украинскими корнями. Многие песни молодежь поет дома и на улицах.

Но когда исполняются народные украинские песни, то это совсем другой колорит и они по другому воспринимаются людьми. Нет наверно человека, необязательно украинца, которому бы не нравились народные украинские песни.

Можно только радоваться, как они пробуждают в человеке добрые чувства и с какой душой исполняют артисты их.

В представленном видео клипе, на современный лад звучит песня "Цвіте терен" в исполнении Таисии, Повалий, Александра Михайлова и Наташи Королевой.

Повалий, Михайлов и Королева

Очень удачно подобрано начало клипа с песней Андрея Данилко - Сердючки. И конечно эффектно выходит на сцену Наташа Королева. Незабываемое начало, которое вызвало у зрителей сидящих в зале фурор и аплодисменты.

Но изюминкой клипа - это конечно исполнении самой песни "Цвіте терен" Таисией Повалий и Александром Михайловым.

Прекрасный голос у обоих, отличное исполнение и то как они вжились в роль вызывает восхищение.

Посмотрите современную интерпретацию этой прекрасной песни и поднимите себе настроение.

Вспомните, как вы гуляли с любимым в молодости по селу, а также пели эту песню на вечеринках и потом уже в возрасте на праздниках и днях рождениях.

Прочтите, также комментарии, которые оставили люди в соцсетях:

Юлия Прихидько: "А все-таки как красив украинский язык! Дуже співуча українська мова!"

Galina tatarova: "Обожаю украинские песни, самые красивые женщины в украине."

Mykola Krekot: "Живи і процвітай моя Ненька Україна!"

Татьяна Меркушева: "Душевная, любимая песня. Очень близка. Нет плохих наций. Есть плохие люди."

Луша с подушкой: "Украина щедрая, люди красивые там, песни духовнейшие! Мира и Добра Украине и всем-всем-всем!"

Источник: 1 Минута