(Відео) “Цвіте терен” – Таисия Повалий, Александр Михайлов и Наташа Королева: современное исполнение
Все знают, что мелодичнее украинского языка нет в мире. Особенно это видно по песням, которые исполняются на украинском языке.
Многие современные шлягеры завоевывают призы не только на Украине, но и за рубежом. Там воспринимают отлично украинских артистов, в том числе и с украинскими корнями. Многие песни молодежь поет дома и на улицах.
Но когда исполняются народные украинские песни, то это совсем другой колорит и они по другому воспринимаются людьми. Нет наверно человека, необязательно украинца, которому бы не нравились народные украинские песни.
Можно только радоваться, как они пробуждают в человеке добрые чувства и с какой душой исполняют артисты их.
В представленном видео клипе, на современный лад звучит песня "Цвіте терен" в исполнении Таисии, Повалий, Александра Михайлова и Наташи Королевой.
- Повалий, Михайлов и Королева
Очень удачно подобрано начало клипа с песней Андрея Данилко - Сердючки. И конечно эффектно выходит на сцену Наташа Королева. Незабываемое начало, которое вызвало у зрителей сидящих в зале фурор и аплодисменты.
Но изюминкой клипа - это конечно исполнении самой песни "Цвіте терен" Таисией Повалий и Александром Михайловым.
Прекрасный голос у обоих, отличное исполнение и то как они вжились в роль вызывает восхищение.
Посмотрите современную интерпретацию этой прекрасной песни и поднимите себе настроение.
Вспомните, как вы гуляли с любимым в молодости по селу, а также пели эту песню на вечеринках и потом уже в возрасте на праздниках и днях рождениях.
Прочтите, также комментарии, которые оставили люди в соцсетях:
Юлия Прихидько: "А все-таки как красив украинский язык! Дуже співуча українська мова!"
Galina tatarova: "Обожаю украинские песни, самые красивые женщины в украине."
Mykola Krekot: "Живи і процвітай моя Ненька Україна!"
Татьяна Меркушева: "Душевная, любимая песня. Очень близка. Нет плохих наций. Есть плохие люди."
Луша с подушкой: "Украина щедрая, люди красивые там, песни духовнейшие! Мира и Добра Украине и всем-всем-всем!"
Источник: 1 Минута