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Відкриття виставки «Карантинопис або Мистецтво в масці»

25.06 о 18:00 у рамках художньої студії Дюрер в Першому Націоналістичному Хабі відбудеться відкриття виставки «Карантинопис або Мистецтво в масці».

Відкриття виставки «Карантинопис або Мистецтво в масці»

Буде експонуватися колективна виставка живопису, графіки та скульптури. На виставці будуть представлені роботи молодих художниць:

Ніколь Вишневецька – живопис (олія)
Дар`я Нагаєць – графіка (акварель, лінер), інтуїтивні роботи (акріл)
Оля Лапкіна – скульптура (вітражі)

Не викликає сумнівів, що ситуація, в якій опинилось людство у зв’язку із пандемією корона-вірусу вплинула на світогляд художниць. Кожна із авторів,  опинившись на самоті, мала змогу зануритись у внутрішній світ та творити далі, долаючи заборони карантину. Спочатку тематика творів є схожою – маска сумніву, протиріч та тривоги. Але як після сильної зливи з’являється веселка, так і в подальшому у творчості просліджується промінь надії на краще: розпускаються дивовижні квіти, тварини тягнуться одне до одного та різнокольорові вітражі наповнюються світлом.

Нагадуємо ,що в зв'язку з епідемічною ситуацією в країні тимчасово введені нові правила відвідування заходів : ❗️В приміщеннях студії можуть перебувати НЕ більше 10 відвідувачів одночасно ❗️Дотримання фізичної дистанції ❗️Обов‘язкове використання захистної маски.

Відкриття виставки «Карантинопис або Мистецтво в масці»

Запрошуємо вас відвідати виставку та відчути красу справжнього мистецтва!✨
Адреса :провулок Карбишева 2.
Вхід вільний

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