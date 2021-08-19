Вдовец Фриске Дмитрий Шепелев показал, как выглядит его младший сын

Тихон Шепелев появился на свет в марте 2021 года

Тем более, телеведущий уже не такой закрытый от журналистов и фанатов, как во время болезни своей умершей супруги Жанны — он охотно делится своим опытом отцовства.

Его матерью стала дизайнер Екатерина Тулупова, с которой Дмитрий познакомился в детском саду, куда привел своего младшего сына Платона. Некоторое время пара не спешила рассказывать о своих отношениях. Можно предположить, что и Дмитрий, ввиду того, что не так давно потерял жену, не мог решиться на новые отношения с женщиной. Но поклонники очень радовались тому, что Шепелев смог восстановиться в нормальной жизни, и теперь он невероятно рад своему второму отцовству.

Недавно Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова вместе со всеми своими тремя детьми съездили в отпуск.

"В этом году мы улетели отдыхать всей семьей и отказались от любой помощи. Бабушка, дедушка, няня, няня…никого с собой не приглашали. И не пожалели. Оказалось, это было очень правильное решение", – поделился Шепелев, прикрепив фото, на котором он держит подросшего Тихона на руках.

Интересно, что позирует телеведущий на белом песке, а на фоне видна лазурная вода океана. Где и с кем в это время его старший сын Платон — неизвестно.

Напомним, что Жанна Фриске умерла из-за онкологии. Она долгие месяцы боролась за жизнь, однако даже самые дорогие препараты мира не помогали ей возобновить силы и одолеть болезнь.

Источник: 1 Минута