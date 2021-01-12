Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая покрасилась: фото после грандиозного перевоплощения
Стоит отметить, что на ее коже хорошо лег американский загар, ведь была она и в тех широтах, где сейчас тепло и солнечно.
Там Витвицкая отдыхала с подругой и регулярно публиковала фотографии то на фоне надписи "Голливуд", то на фоне других культовых зон.
Вернувшись на родину, Соломия Витвицкая захотела кое-что в себе изменить, и начала с цвета волос
У себя в Инстаграм-Историях она поделилась подробностями похода к парикмахеру и даже выложила фото самого процесса перевоплощения.
Однако потом выяснилось, что она не кардинально изменила цвет, а всего лишь подкрасила корни волос, чтобы выровнять тон.
Соломия Витвицкая поразила перевоплощением: Америка точно как-то изменила нашу украинскую телеведущую
Соломия Витвицкая поразила перевоплощением - подкрасила волосы
Вернувшись из заграницы, звезда канала "1+1" даже успела посетить праздничную Софийскую площадь в Киеве и полюбоваться новогодней елкой вместе с мужем. На странице в Instagram знаменитость запостила селфи, где позирует на фоне главного украшения страны.
В комментариях поклонники знаменитости поздравили кумира с возвращением и порадовали Соломию комплиментами.
- Вы вернулись обновленной и совсем другой
- Хорошая
- Красавица
- Как же вам идет!! Потрясная Соля!
- Вы невероятная!
С понедельника Соломия Витвицкая уже вернулась в бурные трудовые будни, и ведет вечерний большой выпуск новостей на канале 1+1.
Источник: 1 Минута