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Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая покрасилась: фото после грандиозного перевоплощения

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая покрасилась: фото после грандиозного перевоплощения

Стоит отметить, что на ее коже хорошо лег американский загар, ведь была она и в тех широтах, где сейчас тепло и солнечно.

Там Витвицкая отдыхала с подругой и регулярно публиковала фотографии то на фоне надписи "Голливуд", то на фоне других культовых зон.

Вернувшись на родину, Соломия Витвицкая захотела кое-что в себе изменить, и начала с цвета волос

У себя в Инстаграм-Историях она поделилась подробностями похода к парикмахеру и даже выложила фото самого процесса перевоплощения.

Однако потом выяснилось, что она не кардинально изменила цвет, а всего лишь подкрасила корни волос, чтобы выровнять тон.

Соломия Витвицкая поразила перевоплощением: Америка точно как-то изменила нашу украинскую телеведущую

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая покрасилась: фото после грандиозного перевоплощения Соломия Витвицкая поразила перевоплощением - подкрасила волосы

Вернувшись из заграницы, звезда канала "1+1" даже успела посетить праздничную Софийскую площадь в Киеве и полюбоваться новогодней елкой вместе с мужем. На странице в Instagram знаменитость запостила селфи, где позирует на фоне главного украшения страны.

В комментариях поклонники знаменитости поздравили кумира с возвращением и порадовали Соломию комплиментами.

  • Вы вернулись обновленной и совсем другой
  • Хорошая
  • Красавица
  • Как же вам идет!! Потрясная Соля!
  • Вы невероятная!

С понедельника Соломия Витвицкая уже вернулась в бурные трудовые будни, и ведет вечерний большой выпуск новостей на канале 1+1.

Источник: 1 Минута

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