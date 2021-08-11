Ведущий шоу “Караоке на майдане” и “Х-фактор” Игорь Кондратюк укатил в Америку (ФОТО)

Если быть точнее, то Лас Вегас. Туда он отправился с семьей, чтобы провести незабываемое время вместе.

Снимками невероятно красивого города телеведущий украинских каналов поделился в официальном Инстаграм-профиле.

Следует отметить, что туда артист едет уже не первый раз.

Игорь Кондратюк прокомментировал свою поездку в Соединенные штаты Америки

"Лас-Вегас не меняется. Лишь маски на лицах случайных гостей и записных гуляк ... А шоу стало меньше: пандемия и массовые мероприятия - несовместимы",

- написал Игорь Кондратюк, комментируя свою поездку.

Телеведущий Игорь Кондратюк показал фото с отпуска в Лас Вегасе

Телеведущий Игорь Кондратюк показал фото с отпуска в Лас Вегасе

Телеведущий Игорь Кондратюк показал фото с отпуска в Лас Вегасе

Вот что поклонники телеведущего шоу "Караоке на майдане" и судьи проекта "Х-фактор" написали в комментариях:

Игорь Васильевич, почему штаты выбрали для летнего отдыха?)

Мне очень больно, что мир забирает все больше наших умных детей, людей ... мир ценит их больше, чем нашу страну ((

Патриотичный отдых (сарказм)

Вы можете в Америке остаться, мы только порадуемся

Игорь Кондратюк

Отметим, Игорь Кондратюк - один из самых популярных и высокооплачиваемых телеведущих Украины. Однако когда на этом рынке создалась высокая конкуренция и пришло много новых лиц, Игорь Васильевич действительно стал меньше сниматься, больше времени уделять собственной семье, и своему бизнесу.

Источник: 1 Минута