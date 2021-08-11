Ведущий шоу “Караоке на майдане” и “Х-фактор” Игорь Кондратюк укатил в Америку (ФОТО)
Если быть точнее, то Лас Вегас. Туда он отправился с семьей, чтобы провести незабываемое время вместе.
Снимками невероятно красивого города телеведущий украинских каналов поделился в официальном Инстаграм-профиле.
Следует отметить, что туда артист едет уже не первый раз.
Игорь Кондратюк прокомментировал свою поездку в Соединенные штаты Америки
"Лас-Вегас не меняется. Лишь маски на лицах случайных гостей и записных гуляк ... А шоу стало меньше: пандемия и массовые мероприятия - несовместимы",
- написал Игорь Кондратюк, комментируя свою поездку.
Телеведущий Игорь Кондратюк показал фото с отпуска в Лас Вегасе
Телеведущий Игорь Кондратюк показал фото с отпуска в Лас Вегасе
Телеведущий Игорь Кондратюк показал фото с отпуска в Лас Вегасе
Вот что поклонники телеведущего шоу "Караоке на майдане" и судьи проекта "Х-фактор" написали в комментариях:
- Игорь Васильевич, почему штаты выбрали для летнего отдыха?)
- Мне очень больно, что мир забирает все больше наших умных детей, людей ... мир ценит их больше, чем нашу страну ((
- Патриотичный отдых (сарказм)
- Вы можете в Америке остаться, мы только порадуемся
Игорь Кондратюк
Отметим, Игорь Кондратюк - один из самых популярных и высокооплачиваемых телеведущих Украины. Однако когда на этом рынке создалась высокая конкуренция и пришло много новых лиц, Игорь Васильевич действительно стал меньше сниматься, больше времени уделять собственной семье, и своему бизнесу.
Источник: 1 Минута