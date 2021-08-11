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Ведущий шоу “Караоке на майдане” и “Х-фактор” Игорь Кондратюк укатил в Америку (ФОТО)

Ведущий шоу “Караоке на майдане” и “Х-фактор” Игорь Кондратюк укатил в Америку (ФОТО)

Если быть точнее, то Лас Вегас. Туда он отправился с семьей, чтобы провести незабываемое время вместе.

Снимками невероятно красивого города телеведущий украинских каналов поделился в официальном Инстаграм-профиле.

Следует отметить, что туда артист едет уже не первый раз.

Игорь Кондратюк прокомментировал свою поездку в Соединенные штаты Америки

"Лас-Вегас не меняется. Лишь маски на лицах случайных гостей и записных гуляк ... А шоу стало меньше: пандемия и массовые мероприятия - несовместимы",

- написал Игорь Кондратюк, комментируя свою поездку.

Ведущий шоу “Караоке на майдане” и “Х-фактор” Игорь Кондратюк укатил в Америку (ФОТО) Телеведущий Игорь Кондратюк показал фото с отпуска в Лас Вегасе

Ведущий шоу “Караоке на майдане” и “Х-фактор” Игорь Кондратюк укатил в Америку (ФОТО) Телеведущий Игорь Кондратюк показал фото с отпуска в Лас Вегасе

Ведущий шоу “Караоке на майдане” и “Х-фактор” Игорь Кондратюк укатил в Америку (ФОТО) Телеведущий Игорь Кондратюк показал фото с отпуска в Лас Вегасе

Вот что поклонники телеведущего шоу "Караоке на майдане" и судьи проекта "Х-фактор" написали в комментариях:

  • Игорь Васильевич, почему штаты выбрали для летнего отдыха?)
  • Мне очень больно, что мир забирает все больше наших умных детей, людей ... мир ценит их больше, чем нашу страну ((
  • Патриотичный отдых (сарказм)
  • Вы можете в Америке остаться, мы только порадуемся

Ведущий шоу “Караоке на майдане” и “Х-фактор” Игорь Кондратюк укатил в Америку (ФОТО) Игорь Кондратюк

Отметим, Игорь Кондратюк - один из самых популярных и высокооплачиваемых телеведущих Украины. Однако когда на этом рынке создалась высокая конкуренция и пришло много новых лиц, Игорь Васильевич действительно стал меньше сниматься, больше времени уделять собственной семье, и своему бизнесу.

Источник: 1 Минута

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