Вегетарианская фасоль с панировочными сухарями: ужин для всей семьи, который удивит вас
Ингредиенты
1 ломтик хрустящего хлеба
½ небольшой пачки листьев петрушки
½ лимона, цедра
2 столовые ложки оливкового масла
щепотка хлопьев чили (по желанию)
2 лука-порея, промыть и нарезать полумесяцами
2 моркови, нарезанные тонкими ломтиками
2 палочки сельдерея, нарезанные тонкими ломтиками
1 луковица фенхеля, нарезанная тонкими ломтиками
2 больших нарезанных зубчика чеснока
1 столовая ложка томатного пюре
несколько веточек тимьяна
150 мл белого вина
400 г консервированных бобов каннеллини, сушеные
Метод
Шаг 1
Обжарьте хлеб, затем разорвите на кусочки и положите в кухонный комбайн с петрушкой, цедрой лимона, ½ столовой ложки оливкового масла, щепоткой соли и перца и хлопьями чили, если используете. Блиц к панировочным сухарям. Отложите в сторону.
Шаг 2
Нагрейте оставшееся масло на сковороде и добавьте лук-порей, морковь, сельдерей и фенхель, а также немного воды и щепотку соли. Готовьте на среднем огне 10 минут до мягкости, затем добавьте чесночное и томатное пюре. Варить еще 1 мин, затем добавить тимьян и белое вино. Оставьте пузыриться на минуту, затем добавьте фасоль. Наполовину наполните банку водой и вылейте в кастрюлю.
Шаг 3
Доведите кассуле до кипения, затем убавьте огонь и оставьте на медленном огне в течение 15 минут, прежде чем удалить веточки тимьяна. Разомните половину фасоли, чтобы тушеное мясо стало густым. Приправить по вкусу, затем распределить по тарелкам и посыпать панировочными сухарями с травами.
Источник: 1 Минута