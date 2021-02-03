Вегетарианская фасоль с панировочными сухарями: ужин для всей семьи, который удивит вас

Ингредиенты

1 ломтик хрустящего хлеба

½ небольшой пачки листьев петрушки

½ лимона, цедра

2 столовые ложки оливкового масла

щепотка хлопьев чили (по желанию)

2 лука-порея, промыть и нарезать полумесяцами

2 моркови, нарезанные тонкими ломтиками

2 палочки сельдерея, нарезанные тонкими ломтиками

1 луковица фенхеля, нарезанная тонкими ломтиками

2 больших нарезанных зубчика чеснока

1 столовая ложка томатного пюре

несколько веточек тимьяна

150 мл белого вина

400 г консервированных бобов каннеллини, сушеные

Метод

Шаг 1

Обжарьте хлеб, затем разорвите на кусочки и положите в кухонный комбайн с петрушкой, цедрой лимона, ½ столовой ложки оливкового масла, щепоткой соли и перца и хлопьями чили, если используете. Блиц к панировочным сухарям. Отложите в сторону.

Шаг 2

Нагрейте оставшееся масло на сковороде и добавьте лук-порей, морковь, сельдерей и фенхель, а также немного воды и щепотку соли. Готовьте на среднем огне 10 минут до мягкости, затем добавьте чесночное и томатное пюре. Варить еще 1 мин, затем добавить тимьян и белое вино. Оставьте пузыриться на минуту, затем добавьте фасоль. Наполовину наполните банку водой и вылейте в кастрюлю.

Шаг 3

Доведите кассуле до кипения, затем убавьте огонь и оставьте на медленном огне в течение 15 минут, прежде чем удалить веточки тимьяна. Разомните половину фасоли, чтобы тушеное мясо стало густым. Приправить по вкусу, затем распределить по тарелкам и посыпать панировочными сухарями с травами.

Источник: 1 Минута