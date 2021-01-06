Вера Брежнева: биография, все ее мужчины, роман с Меладзе и скандальный уход из “ВИА Гры”

Сегодня героиня нашей сегодняшней статьи дает сольные концерты на тысячные залы, появляется в самых рейтинговых телепроектах и украшает обложки глянца, а когда-то о ней никто и ничего не знал.

Начнем с того, что настоящая фамилия Веры Брежневой — Галушка, хотя далеко не все знают, что она носит творческий псевдоним. Родилась будущая звезда 3 февраля 1982 года в самой обычной семье. Артистка стала вторым по счету ребенком своих родителей из четырех, а одна из сестер Брежневой тоже небезызвестна в медиаполе. Речь идет о младшей Виктории, которая является экс-супругой Александра Цекало.

Вера Брежнева с сестрами и мамой

Вера с самого детства была активной и всегда стремилась к сцене. Ее мечта сбылась в 2002-м, когда она прошла кастинг в популярное женское трио и заняла место Алены Винницкой. Стоит отметить, что именно с Верой Брежневой "ВИА Гра" пережила свои лучшие годы, а состав группы с ней, Анной Седоковой и Надеждой Мейхер считается золотым.

Вера Брежнева в ВИА Гре

Почему же героиня статьи покинула коллектив, если он подарил ей широкую известность и узнаваемость? Все дело в постоянной усталости и эмоциональном перенапряжении. В интервью журналу "7 Дней" артистка однажды рассказала о том непростом периоде жизни:

"Устала, стала постоянно болеть. Началась частая смена состава и я поняла, что мне пора покинуть коллектив. Плюс Соня собиралась идти в первый класс и я хотела провожать дочку в школу, делать с ней уроки, побыть, наконец, нормальной мамой. А в продюсерском проекте от тебя ничего не зависит. Работаешь, когда говорят — в дни рождения детей, в Новый год. И это правильно".

Соня — старшая дочь Веры Брежневой, которую она родила в 18 лет от гражданского супруга Виталия Войченко. Их отношения не сложились, поэтому вскоре после рождения ребенка пара распалась.

Мужья Веры Брежневой — слева Виталий Войченко, справа Михаил Киперман

В 2009-м у исполнительницы родилась вторая дочка Сара от первого законного мужа — бизнесмена Михаила Кипермана. Брак с ним был бурным и полным ревности, в СМИ даже писали, что Вера Брежнева и муж ссорятся на почве того, что мужчина запрещал ей сниматься в постельных сценах в фильме "Любовь в большом городе". При этом сама она опровергала подобные слухи, хотя уже в 2012-м супруги развелись.

Вера Брежнева с дочками

Спустя 3 года певица тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. У пары есть общая недвижимость в Италии и Киеве, но в основном они проживают в роскошном особняке, расположенном в элитном подмосковном поселке.

Константин Меладзе и Вера Брежнева

Кроме брачных уз, артистов связывают рабочие отношения — большинство песен из репертуара Веры написал именно Константин. Судя по всему, совместная работа никак не мешает семейной жизни знаменитых мужа и жены.

Источник: 1 Минута