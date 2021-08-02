Вера Брежнева рассказала, как ее поймали на краже: “Стыд был днепродзержинский”

Вера Брежнева является очень активным пользователем социальных сетей. Инстаграм-блог артистки насчитывает более 11 миллионов подписчиков. Вера каждый день публикует свежие фото и видео и отвечает на вопросы подписчиков.

Вера Брежнева

Так, недавно Вера Брежнева устроила в своем Инстаграм-блоге рубрику "Вопрос-ответ" и ответила на самые интересные вопросы поклонников. Один из подписчиков попросил Веру рассказать самую постыдную историю из детства. Вера вспомнила, как когда-то украла из библиотеки вкладыш из журнала.

"Мне было лет семь или восемь. Я украла вкладыш из журнала "Барвинок" в библиотеке. На вкладыше была нарисована куколка и наряды для нее с белыми полосочками, чтобы вырезать и надевать. И на выходе из библиотеки меня "спалили". Стыд был днепродзержинский (артистка родилась в городе Днепродзержинск). Дала слово больше ничего не красть", – ответила Вера Брежнева.

Скриншот Инстаграм-сториз Веры Брежневой

Напомним, Вера Брежнева родилась в украинской глубинке в многодетной семье. Когда Вере было 11, ее отец попал в аварию и стал инвалидом. Мать всеми силами пыталась обеспечить семью, но денег все же не хватало. Вера даже мечтать не могла о новой одежде и вкусностях из магазина. Девушка даже не пошла на собственный выпускной, потому что у нее не было платья. Впрочем, это не помешало ей стать одной из ведущих певиц отечественной сцены.

Источник: 1 Минута