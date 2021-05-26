Вера Брежнева заявила, что отказалась от социальных сетей из-за семейных проблем

"Часть моей работы - в телефоне. Поэтому в транспорте я почти всегда в рабочем процессе. Но есть и время, которое просто провожу в соцсетях. И это стало плохой привычкой. Решила потихоньку от неё избавляться. После 21.00 никаких соцсетей. Столько времени свободного вечером появилось! Вы себя ограничиваете в таких моментах?",

Об этом сама Брежнева оповестила в Инстаграм, отметив, что теперь у нее есть "запретные часы" на посещение своих аккаунтов.

— спросила Вера у своих поклонников.

На фото, которое она опубликовала в качестве иллюстрации, Вера сидит на заднем сидении автомобиля, и что-то делает в телефоне. Судя по машинам, которые видно в окно, певица застряла в пробке.

https://www.instagram.com/p/CPSUs1mDrWJ/?utm_medium=copy_link

Напомним, недавно Вера Брежнева посетила светское мероприятие, где блеснула идеальными формами. Чтобы продемонстрировать свою осиную талию, она выбрала костюм — укороченный шелковый топ, который открывает спину, живот и плечи, а также брюки свободного кроя из такого же материала. У нее был на лице простой повседневный макияж, а волосы — распущены и небрежно уложены на плечи.

Вера отметила, что после года карантина вовсе не привыкла посещать такие массовые мероприятия, и надеется на то, что в перспективе их будет больше.

Отметим, Вера Викторовна Киперман, более известна под псевдонимом Вера Брежнева — украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра", жена ее продюсера Константина Меладзе. Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Источник: 1 Минута