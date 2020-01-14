“Вертеп-фест 2020” у Харкові наголосив: “Разом ми зможемо все!”

11 і 12 січня в Харкові вже вчетверте відлунав Всеукраїнській фестиваль вертепів “Вертеп-фест 2020”. Серед 52 колективів, що з'їхалися з різних куточків України, в цьому році була велика кількість саме з Харкова та області. А до традиційної вертепної ходи приєдналося багато пересічних харків'ян та мешканці Лисичанську, які приїхали, щоб пройти разом з усіма в колоні. Всього в ній головною вулицею міста йшло понад 1 500 осіб.

Міжнародну акцію "Нова радість стала" цього року підтримало 56 міст України, Нідерландів і Польщі. Фінальний захід Фестивалю - фольклорна вечірка “Етновечорниці” - зібрав у ХНАТОБ/СхідOpera‌ велику кількість глядачів. До неї доєдналися не тільки колективи “Вертеп-фесту 2020” і представники восьми етнічних спільнот Харкова, а й багато харків'ян. Організатори наголошують, що IV Всеукраїнський фестиваль вертепів відрізняється від попередніх ше більшою зацікавленністю, як з боку учасників, такі з боку громадськості.

Цими вихідними милозвучні колядки і щедрівки, грайливі вертепні вистави лунали у різних районах Харкова. Колективи IV Всеукраїнського фестивалю вертепів виступали по всьому місту, показавши його мешканцям велике різноманіття вертепних жанрів: лялькові вистави, виступи кобзарів, тіньовий театр, живі костюмовані вертепи тощо. Святкову атмосферу створювали в ці два дні майже 900 учасників віком від 4 до 83 років. До Фестивалю в цьому році долучилися нові колективи з Харківської, Луганської, Донецької і Запорізької областей. Організатори “Вереп-феста” - ‌‌БО‌ ‌“Благодійний‌ ‌фонд‌ ‌"Харків‌ ‌з‌ ‌тобою"‌‌ - впевнені, що це свідчить про зростаючий інтерес до українських традицій на Сході країни.

За порівняно невеликий час свого існування Фестиваль вертепів вже встиг знайти багато шанувальників й серед харків'ян. Про це говорить привітний прийом від мешканців міста, що отримали вертепні гурти. “Четвертий “Вертеп-фест” вийшов надзвичайно теплим і щирим, - розповідає головна координаторка фестивалю, директорка БО “БФ “Харків з тобою” Олена Рофе-Бекетова. - Цього разу ми дійсно відчули, що буквально вертепувало все місто. “Вереп-фест” ще не встиг закінчитися, а учасники вже планують виступи на майбутній рік, обіцяють привезти з собою нові гурти та нові ідеї для виступів і оформлення колони. Тобто, ми бачимо, що цей фестиваль живий і розвивається далі”.

В перший день “Вертеп-феста 2020” відбулися традиційні виступи на соціальних локаціях та в мережах супермаркетів і торгівельно-розважальних центрів. Колядників можна було зустріти навіть в громадському транспорті: метро, тролейбусах, трамваях. Взагалі, Фестиваль вертепів охопив 45 локацій в Харкові. Крім того, в парку ім. Горького пройшов масштабний концерт, в якому взяли участь 12 дитячих колективів - всього 142 дитини.

Другий день “Вертеп-феста” почався з традиційної вертепної ходи. В одній колоні разом йшли слобожанськи колективи, що відновлюють традиції Слобожанщини, колективи з Луганської і Донецької областей, гурти з Західної і Центральної України, просто мешканці Харкова і Лисичанську. І хоча хода йшла цього разу дещо незвичним маршрутом - від майдану Свободи до парку ім. Горького - її вітала значна більша кількість глядачів, ніж у попередні роки.

“Гарна атмосфера, прекрасне свято, багато народу, - констатує відомий письменник, громадський діяч Сергій Жадан. - Дуже радий, що в нас в Харкові відбувається цей фестиваль, що він розвивається. Адже людей з кожним роком стає все більше. Я це бачу, бо разом з донькою Марусею, учасницею колективу “Щебетушки”, беремо участь у кожному “Вертеп-фесті”. А головне - мені подобається реакція харків'ян, які зустрічають колядників, посміхаються та радо залучаються до цього дійства”.

Не менш щирим та багатим на позитивні емоції став і фінальний захід “Вертеп-фесту” - фольклорна вечірка “Етновечорниці”. Цей новий для Харкова формат дозвілля, поєднуючий традиції різних регіонів і культур України, викликав неабияку зацікавленність збоку харків'ян.

Найбільший відгук у всіх присутніх знайшов показ українських строїв з приватної колекції Ірини Маркевич та Ірини Голубєвої за участю харківських пластунок і моделей інклюзивного модельного агентства “Креавіта”. Сильною фінальною крапкою цього життєстверджуючого виступу став вихід співзасновниці БФ “Харків з тобою” - незламної Наталії Яковлевої, що вже вдруге подолала онкологічний діагноз.

Крім того, в цей вечір зі своїми національними традиціями всіх присутніх знайомили не тільки учасники “Вертеп-феста”, а й представники восьми етнічних спільнот міста: азербайджанської, грецької, ромської, грузинської, німецької, вірменської, башкирської та казахстанської. Запальні танці, чаруючи співи, дотепні сценки, розповіді про зимові традиції, пригощання національними стравами так припали до душі гостям, що вони ще довго не хотіли розходитись.

“Мені здається, в нас цього року вийшло навіть краще, - ділиться враженнями керівниця “Етновечорниць” Ірина Маркевич. - До заходу доєдналося багато харківян, їм це виявилося дуже цікавим. І ми неймовірно радіємо цьому факту. Для нас велике значення має те, що “Етновечорниці” цього року інклюзивні. Сьогодні склалася тепла, майже родинна атмосфера: люди спілкуються, знайомляться, заводять нових друзів. Саме це й було нашою метою”.

Тож коли ведучий заходу - фронтмен етно-рок гурту “Яри” Микола Пазич - наголосив: “Разом ми зможемо все!”, його дружно підхопили всі присутні. Саме ці слова можно взяти девізом IV Всеукраїнського фестивалю вертепів “Вертеп-фест 2020”. Його організатори - БО “БФ”Харків з тобою”, щиро вдячні всім, хто підтримав цей важливий, об'єднуючий країну захід. Вони впевнені, що “всі разом ми і є те світло, що темряву долає”.

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