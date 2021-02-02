"Весна будет ранняя, но это не значит, что через неделю!" - Тимка ІІІ дал свой прогноз

На биостанции «Гайдары» под Харьковом готовятся в 17-й раз отмечать «день сурка». Нынешний синоптик - упитанный Тимка-Третий проспал всю зиму, говорят зоологи, его разбудили только перед самым прогнозом:

Владимир Ронкин, сотрудник кафедры зоологии ХНУ им. Каразина

Тимка сегодня еще утром спал, он только, только мы заглянули к нему, а он еще чуть-чуть тепленький.. Они в погребе там хорошо спят..

Несмотря на ответственную миссию, Тимка был не очень рад покидать свой домик, но работа есть работа. Тень свою животное не увидело, а это значит, что можно ожидать раннюю весну, рассказала хранительница сурка Надежда Токарская:

Надежда Токарская, хранительница сурка

Ну что?.. Говорит, весна уже наступает.. Ну, а по делу - весна у нас будет ранняя, но это не значит , что через неделю, через две, а надо немного подождать.. Через 6 недель будет тепло!

Также сурку предложили сделать прогноз о том, что поможет укрепить здоровье украинцам в условиях пандемии, и поставили на выбор галерею предметов:

Людмила Доля, координатор праздника

В нас э заняття спортом, в нас є здорове харчування: вітаміни - яблука,апельсини, в нас традиційний український рецепт - сало з часником, в нас є вакціна, якої ще немає в Україні, в нас є, в нас є політ на Марс і витримка, це Ждун , зараз ми подивимось, що порадить Тимко…

Тимке дали три попытки - сначала он потянулся к занятиям физкультурой, но позже дважды лапками цеплялся за «выдержку», что означает - надо подождать и иммунитет появится, расшифровали его послание хранители.

Между тем, зоологи биостанции надеются, что Тимка, проснувшись, возьмется за увеличение своей байбачьей семьи и начнет ухаживать за своей любимой байбачихой Лидой, с которой они уже год в серьезных отношениях.

Вот только немного волнуются, потому что в этом году Лида заболела - у нее бессонница, и ее надо лечить. Поэтому не исключают, что детеныши у пары самых популярных сурков Украины появятся уже в следующем году.

Агентство Телевидения Новости