Вибір ідеального ножа для вашої кухні. Коротка та ясна інструкція простими словами

Вибір ножа може здатися складним завданням, адже сучасний ринок пропонує широкий спектр моделей, що відрізняються за типом, матеріалом, дизайном та ціною. Цей гайд покликаний допомогти вам здійснити правильний вибір, ґрунтуючись на ваших індивідуальних потребах та кулінарних звичках звичайних людей, що кожного дня готують для себе та своїх близьких.

1. Різноманіття ножів:

1.1 Універсальний ніж

Цей ніж стане вашим незамінним помічником у будь-якій справі на кухні. Він підходить для подрібнення овочів, нарізанням м'яса, приготування бутербродів та інших простих повсякденних страв. Кухонний ніж, як він є. Його можна зустріти на більшості кухонь. Універсальні ножі зазвичай мають лезо довжиною 10-15 см.

1.2 Кухарський ніж (шеф-ніж)

Серце сучасної високої кухні. Справжній символ професії шеф-кухаря. Кухарський ніж ідеально підходить для роботи з великими шматками м'яса, риби, великою кількістю зелені та овочів.

Якщо обрати якісний ніж та навчитися технікам його використання, можна творити справжні дива. Але, повторимо, цьому треба навчитися. Незвичній людині такий ніж може показатись надто великим та важким.

Повірте, усе діло у навичках та кількості практики. Насправді, шеф-ніж – просто дивовижний різальний інструмент для справжнього кухаря!

Його лезо, довжиною 20-30 см, має характерну вигнуту форму, сама конструкція міцна та надійна. Якщо ви вирішили купити шеф-ніж та навичтися ним користуватись, ми, без усяких жартів, чесно дуже раді за вас.

Але пам'ятайте, що цей ніж насправді розкриється лише в руках того кухаря, що навчився використовувати його правильно. Бажаємо успіху!

1.3 Зубчастий ніж для нарізання хліба

Завдяки зубчастому лезу цей ніж легко впорається з будь-яким хлібом, пирогом або булочкою. Він не розкришить скоринку та не зімне м’якуш. Шматочки будуть рівними та охайними.

Не гірше такий ніж підійде для акуратного нарізання стиглих соковитих плодів, на кшталт помідорів. Або навпаки, для розпилювання товстокорих гарбузів, кабачків та патисонів.

Зубчасті ножі зазвичай мають довжину леза 20-25 см. Не купуйте ножі меншої довжини. Великий коровай, торт чи гарбуз коротким ножем різати дуже не зручно.

Памятайте також, що ножі з гострими зубцями ріжуть більш агресивно та швидко, а з хвилястими лезами – більш охайно. Хвилясті ножі часто рекомендують саме для нарізання кремових тортів та соковитих фруктів.

1.4 Ніж для чищення овочів та фруктів

Ці ножі маленькі, легкі та маневрені ножі представлені у широкому спектрі форм, що дозволяє підібрати ідеальний варіант для чищення, подрібнення та нарізання самих різних фруктів та овочів.

Довжина лез ножів для овочів, як правило, становить 8-15 см. Ці ножі дуже корисні там, де важлива точність та акуратність уколів та розрізів.

Маленький, але дуже корисний ніж.

1.6 Філейний ніж

Ніж з тонким, злегка вигнутим гнучким лезом. Він ніж призначений для акуратного та точного відокремлення риб’ячого філе. Також він може бути корисним для точного відокремлення м’яса від кісток.

1.7 Ніж для нарізання м'яса

Ще один ніж з довгим та вузьким, але більш прямим лезом. Ідеально підходить для акуратного та точного нарізання шматків мяса. Часто використовується також для нарізання кавунів та динь.

1.8 Сікач – клівер

Стане незамінним інструментом для подрібнення м'яса (навіть з кістками), великих жорстких овочів, великої кількості зелені та спецій. Зазвичай має доволі товсте та широке лезо та міцну конструкцію.

Якісно зробленим та добре заточеним клівером можна не тільки рубати, а й різати.

1.9 Сантоку

Цей багатофункціональний ніж родом з Японії. Він дещо схожий на кухарський, але має ширше лезо та більш тонкий обух. Це дає робить ніж легшим, простішим у керуванні та дає змогу точніше різати.

Але варто пам'ятати, що саме завдяки легкості та тонкому обуху, сантоку не підходить для роботи з кістками та замороженими продуктами.

Ось у чому сантоку майже ідеальний, так це у подрібненні та нарізанні морепродуктів, зелені, овочів і навіть сиру.

Доволі зручний, безпечний та простий у використанні ніж, що набуває все більшої популярності за межамі Японії.

Дійсно вартий вашої уваги. Довжина леза сантоку зазвичай становить 18-23 см.

2. З яких матеріалів роблять кухонні ножі? Що краще вибрати?

1. Ножі з нержавіючої сталі

Плюси: Найпоширеніший та найбільш доступний варіант. Стійкість до корозії та іржі. Зносостійкість та довговічність. Легко чистити, заточувати та доглядати. Широкий вибір моделей та цін.

Мінуси: Ножі з нержавійки можуть бути менш гострими та швидше втрачати гостроту, чим ножі з кераміки та вуглецевої сталі. Сучасні сорти нержавіючих сталей багато у чому позбавлені цих недоліків, хоча і коштують дещо дорожче. Ці недоліки компенсуються простотою заточування та загального обслуговування. Деякі з дешевих моделей можуть мати леза з надто м'якої та погано закаленої сталі та швидко втрачати гостроту. Саме тому не варто купувати дешеві ножі від невідомих виробників. Також уникайте ножів на яких не вказано сорт нержавіючої сталі, за якої їх зроблено.



2. Вуглецева сталь

Плюси: Ці ножі можуть бути дуже гострими та дуже довго не затуплюватись навіть при активному використанні. Якщо ви маєте навички та потрібне обладнання ви зможете повертати своїм ножам просто феноменальну гостроту раз за разом на протязі усього їх використання. Для ножів з вуглецевої сталі характерна висока зносостійкість.

Мінуси: На жаль, вуглецева сталь має підвищену схильність до корозії та іржі. Саме тому ніж з вуглецевої сталі потребує ретельного догляду. Тверда вуглецева сталь дозволить лезу довго залишатись гострим, але може бути крихкою. Уникайте зіткнень леза з твердими матеріалами, падінь та ударів. Якісна вуглецева сталь дорожча, чим нержавіюча сталь.



3. Керамічні ножі

Плюси: Керамічні ножі легкі та зручні. Часто вони виглядають дуже сучасно та привабливо. Керамічні кухонні ножі не іржавіють. Керамічні ножі не вступають в реакцію з їжею (не змінюють її смак). Керамічні кухонні ножі можна мити в посудомийній машині.

Мінуси: Клинки, зроблені з кераміки часто доволі крихкі та можуть розбитися при падінні на підлогу чи сильному ударі о щось тверде. Леза з кераміки частіш за все не такі гострі, як сталеві. Хоча, ту гостроту що мають, вони будуть тримати дуже довго. Керамічні ножі не підходять для рубання м'яса та інших твердих продуктів.



Виходячи з цього, нержавіюча сталь – завдяки доступності, простоті догляду та довговічності є найкращим вибором для використання на домашній кухні

Керамічні ножі підходять для тих, хто шукає легкий та зручний ніж для нарізання фруктів, овочів та хліба та не хоче витрачати час на обслуговування та заточування.

Ну а вуглецева сталь цінується професійними шеф-кухарями за гостре лезо та зносостійкість. Так, такі ножі зазвичай дорогі та потребують ретельного догляду. Але для профі, що працюють на великих кухнях щодня, та заробляють тим собі на життя, їх висока функціональність та виключна гострота є достойною компенсацією цих недоліків.

Джерело - https://grossman.com.ua