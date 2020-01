Виходить книга про сни та війну на Донбасі харків’янина та воєнного кореспондента The Associated Press Мстислава Чернова

«Часи сновидінь» — дебютний психологічний роман Мстислава Чернова, кореспондента The Associated Press, уродженця Харкова, який працював у зонах конфліктів в Україні, Сирії, Іраку, секторі Газа. На читача чекають Слов'янськ, що захлинається в крові, італійська Катанія, охоплена жорстокими антиміграційними протестами, історія вбивства, кохання й ненависті в затишній квартирі Харкова, буддійські монастирі, Гімалайські вершини та безкінечні ландшафти сновидінь. Книга вийде друком на початку 2020 року у київському видавництві «Саміт-книга».

Мстислав Чернов — харків’янин, довгий час працював фотокореспондентом ІА “Медіапорт”, зробив декілька виставок з фотографій Харкова і його жителів. Міжнародну кар’єру фотографа та відеооператора він розпочав репортажами з протестів на площі Таксим у Стамбулі. З 2014 року працює на TheAssociated Press — фіксує події Революції Гідності, висвітлює анексію Криму, війну на Донбасі (одним із перших документує наслідки катастрофи малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17), події в Сирії, Іраку, міграційну кризу в Європі, протести в Гонконзі, Каталонії, Франції. Загалом працював у понад 40 країнах світу.

«Я бачив революції та війни, знімав теракти й протести по всьому світові. Але Донбас — це інше. Це занадто близько. Від цього не закриєшся камерою. В якомусь сенсі, Донбас — це символ. Бо всі війни зсередини виглядають однаково: це страх, страждання, втрати та смерть. Війна — це колективний кошмар, від якого майже неможливо прокинутися, — вважає письменник. — Ми всі, в якомусь сенсі, живемо у Часи снів».

Роман «Часи сновидінь» побудований на чотирьох сюжетних лініях. Долі кількох героїв об‘єднує самотність та пошук сенсу життя в світі сучасних українських реалій, глобальної політичної кризи та зламу людської ідентичності. Це книга про внутрішню боротьбу, яка відбувається в кожному з нас.

Роман починається з подій російсько-української війни та веде далеко за її межі: до Харкова, що все ще сколихується наслідками революції, в холодну темряву нічних вулиць Праги, в гущавину антиміграційних протестів в Італії, до Буддійського монастиря у Мьянмі, Гімалаї. Та це — лише частина роману, робота над яким зайняла 8 років і почалася задовго до війни в Україні. Друга його частина — це сни.

«Реальність стала для мене матеріалом, проте документалістика обмежує — зауважує письменник. — Вона дозволяє показати картинку, але не передає відчуттів, які вона викликає. Розповідь сновидінь — це той художній прийом, що дозволяє вийти за рамки зовнішнього та показати внутрішні переживання людини, всі її конфлікти та парадокси. Це можливість зазирнути в глибину».

У київському видавництві «Саміт-книга», де виходить роман, упевнені: глибокий погляд на події останніх років, їхнє осмислення — те, чого не вистачає українській літературі. «Наш видавничий дім з 1990-х років активно бере участь у літературному процесі, ми стежимо за його розвитком, шукаємо молодих авторів з потенціалом і намагаємося випускати лише якісну художню літературу. Зараз читач втомився від романів, зроблених із постів у Facebook, і потребує великих серйозних творів», — вважає співзасновник «Саміт-книги» Ігор Степурін. — Філігранній прозі Мстислава Чернова, яка зачаровує, якщо в чомусь і можна дорікнути, то тільки в надмірній старанності. З перших сторінок розумієш, що саме таких книг для роздуму і роботи, в якійсь мірі «складних для прочитання» чекає сучасний читач. «Часи сновидінь» зроблений так, як повинен бути зроблений «великий європейський роман».

До книжкових крамниць роман «Часи сновидінь» надійде на початку січня. Презентація відбудеться 24 січня в рамках виставки «Виробництво снів, або що пропонує сучасна медіамашина» в арт-центрі Closer (Київ, вул. Нижньоюрківська, 31), де книга стане одним з центральних об'єктів експозиції.

Мстислав Чернов — український письменник, художник і міжнародний журналіст американської агентства новин The Associated Press. Народився у Харкові. Автор роману «Часи сновидінь» і арт-інсталяцій у публічному просторі. Міжнародну кар'єру журналіста почав під час протестів на площі Таксим у Стамбулі. Працював оператором під час військових і соціально-політичних конфліктів у Іраку, Сирії, секторі Газа, Франції, Гонконгу та в Україні. Був поранений у 2014 році на Майдані Незалежності в Києві під час Революції Гідності. Працює з темами військових, соціальних конфліктів, медицини, міграційної та глобальної кліматичної кризи.

Його фотографії публікували The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Independent, The Daily Telegraph, Le Monde, Die Zeit, BBC, Forbes, Vice news, The Wall Street Journal, The Daily Mail, Deutsche Welle, Pulitzer Center, Cosmos photo agency, Business Insider, Forbes Україна. Відео виходили на каналах BBC, CNN, Al Jazeera, EuroNews, Sky News, Fox News Channel, Rai News 24 та інших.

Живе та працює в Німеччині. На постійній основі співпрацює з The Associated Press.

Двічі переможець та двічі фіналіст премії Royal Television Society, переможець конкурсу APME, фіналіст Rory Peck Awards, Livingston Awards.

Тричі переможець конкурсу «Фотограф року 2014» (Україна) в категоріях «Репортаж» і «Документальна фотографія».

Засновник і директор ГО «Українська асоціація професійних фотографів» УАПФ.

