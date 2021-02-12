Вике из группы “НеАнгелы” не везет в любви: секретные факты из биографии знаменитой певицы

Она брюнетка и обладает самым низким женским голосом. Голос Виктории с редко встречающимся тембром уникален и позволяет петь даже мужские партии.

Вика из НеАнгелов

Вика из НеАнгелов: не везет в любви

Будущая певица родилась в 1985 году в Харькове. Семья девочки была музыкальной. Бабушка играла на бандуре, мама была музыкальным руководителем в детском саду, а папа был дирижером и хормейстером в академии культуры. С самого раннего детства Катя любила петь и училась играть на фортепиано. Однако биография Екатерины Смеюхи могла быть и не музыкальной.

В детстве девочка хорошо рисовала и несколько лет ходила в художественный кружок в Доме пионеров. Какое-то время рисовать ей нравилось даже больше, чем петь. Девушка решила поступить в художественно-промышленный институт, но не сдала вступительный экзамен по рисованию.

Чуть позже она поступила в родном городе в академию культуры и хотела получить специальность, связанную с информационной деятельностью. Будущая специальность не нравилась Катерине. А любовь к пению победила любовь к рисованию. Студентка мечтала стать певицей и решила переехать в столицу. Девушка перевелась в Киевский университет культуры на специальность менеджер индустрии досуга.

В Киеве будущая певица нашла продюсера, стала выступать сольно под сценическим именем Кайра и приняла участие в телевизионном проекте «Шанс». На этом проекте и заметил певицу с уникальным голосом продюсер группы «НеАнгелы».

Первоначально новая группа была задумана как трио. Продюсер Юрий Никитин решил создать замену потерявшей в то время популярность группе «ВИА Гра». После некоторых раздумий Виктория, которая мечтала петь сольно, согласилась. И не пожалела об этом. Вместе со второй солисткой группы Славой она уговорила продюсера оставить «НеАнгелы» дуэтом. И уже в 2006 году вышел первый альбом группы, который стал «Золотым диском». К дуэту и к девушкам пришел успех.

Песни поп-группы «НеАнгелы» и неизменные его солистки пользуются успехом до настоящего времени. Девушки активно гастролируют и записывают новые песни.

Примерно на пятом году существования группы Виктории поступило предложение от известного российского певца и композитора Николая Носкова петь с ним дуэтом. И было уже придумано название дуэта – «Nik end Fngel». Вика отказалась. Она сказала, что все вопросы сотрудничества надо решать с ее продюсером. Об этом певица рассказала в интервью Славе+.

Вика любит спорт и путешествия. В своем Instagram певица размещает фото и видео тех мест, которые посещает. Вот, например, Виктория запечатлела себя на берегу Персидского залива в Дубае.

А через неделю артистка уже катается на лыжах на горнолыжном курорте Буковель (Украина).

В личной жизни Виктории не везет. Несколько лет назад она отказалась выйти замуж за любимого потому, что надо было выбирать между семьей и карьерой. Певица выбрала карьеру. Второй раз Вика не вышла замуж за любимого из-за его измены накануне свадьбы. Последнее время женщина не афиширует свою личную жизнь, но говорит, что готова к семейной жизни и появлению детей. Но она убеждена, что серьезные отношения должны начинаться с дружбы.

Источник: 1 Минута