Виктор Павлик стал рекламным лицом крупной украинской компании и снялся в их промо ролике

Катя в Инстаграм-историях поделилась закулисными подробностями съемок рекламного ролика

О том, что компания заключила с ним договор о рекламном сотрудничестве, рассказала супруга Виктора и, по совместительству, концертный редактор Екатерина Павлик (Репяхова).

Екатерина Репяхова показала кадры со съемок рекламы Виктора Павлика для сайта Пром.юа

Екатерина Репяхова показала кадры со съемок рекламы Виктора Павлика для сайта Пром.юа

Уже спустя несколько часов после завершения съемок сам Виктор Павлик опубликовал небольшой ролик со съемочного процесса, анонсируя появление рекламы портала Пром.юа на ТВ уже совсем скоро.

https://www.instagram.com/p/CJqL45-nep8/?igshid=x1c4btcml697

Напомним, в мае 2020 Виктор Павлик связал себя узами брака с молодой возлюбленной Екатериной. Для музыканта этот брак стал четвертым.

Ранее Екатерина долгое время была его помощницей и концертным директором

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Старший сын артиста, певец Александр Павлик признался, что о романе отца с концертным директором Екатериной Репяховой догадался сразу. Мужчина допускает, что если бы был немного моложе, то, вероятнее всего, закатил бы отцу скандал. Сейчас же все воспринимает по-другому.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик

Александр знаком с молодой женой отца и принимает его выбор. Осуждать родственника он не намерен.

Также с Инстаграм Екатерины Павлик стало известно, что на 2020 год пара планировала церемонию бракосочетания, однако из-за ряда трагических событий, в том числе и из-за смерти сына Виктора Павлика, празднование перенесли до неопределенной даты.

Источник: 1 Минута