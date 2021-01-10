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Виктор Павлик станет отцом: жена сообщила о беременности и показала живот – не меньше 5 месяца Срочная новость

Виктор Павлик станет отцом: жена сообщила о беременности и показала живот – не меньше 5 месяца Срочная новость

Об этом сама Екатерина сообщила у себя в Инстаграм, выложив фото с животом.

"Новый этап нашей жизни. Это счастье. Это бесконечная любовь", - написала беременная Екатерина.

Стоит отметить, что пара ждала этого события очень долго.

Еще в прошлом году Екатерина (тогда еще Репяхова) Павлик проходила обследования чтобы узнать, готова ли она стать мамой.

О результатах делилась в Инстаграм, что и натолкнуло публику на мысли о том, что они с Виктором Павликом готовятся стать родителями.

Екатерина Репяхова сообщила радостную новость о своей беременности прямо с Карпат

Ведь сейчас пара отдыхает и работает на Западной Украине.

Сделала это Екатерина довольно креативно - опубликовала снимки с недавней фотосессии со своим мужем, где у нее уже отчетливо видно живот.

Виктор Павлик станет отцом: жена сообщила о беременности и показала живот – не меньше 5 месяца Срочная новость Екатерина Павлик (Репяхова) беременна

Виктор Павлик станет отцом: жена сообщила о беременности и показала живот – не меньше 5 месяца Срочная новость Екатерина Павлик (Репяхова) беременна

Виктор Павлик станет отцом: жена сообщила о беременности и показала живот – не меньше 5 месяца Срочная новость Екатерина Павлик (Репяхова) беременна

В комментариях публика принялась поздравлять новоиспеченную мамочку с пополнением, которое грядет уже в этом, 2021 году.

Судя по лицам, и Виктор Павлик, и Екатерина Павлик очень рады этому известию, ведь это их долгожданный ребенок.

Хотя только накануне Екатерина заинтриговала публику, опубликовав у себя в Инстаграм-истории часть интервью своего мужа для журнала "Отдохни".

Там Виктор Павлик рассказал, что хотел бы троих или четверых детей, но если Бог пошлет, то даже и семерых.

Теперь Екатерина будет готовится к еще одному важнейшему событию в своей жизни - родам!

Источник: 1 Минута

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