Виктор Павлик засветился в компании другой красотки, пока беременная жена сидит дома
Для Екатерины Репяховой это будет первенец, поэтому к рождению ребенка она относится с максимальной ответственностью.
Интересно то, что о своем интересном положении звезда объявила 10 января этого года, хотя это не первый месяц, а уже пятый.
Как пишет сама Репяхова в своих Историях, сейчас у нее такой себе "экватор" беременности — 4,5 месяца.
Счастливые родители уже знают кто у них будет, однако публике пол ребенка пока не раскрывают — хотят сохранить интригу.
Предварительная дата родов Екатерине Репяховой назначена на ее же день рождения — 13 июня
Екатерина Репяхова (Павлик) назвала точную дату своих родов
Естественно, новость о беременности Репяховой породила очень много обсуждений, поэтому все центральные издания приглашают ее теперь на интервью.
Повышенный интерес и к ее супругу Виктору Павлику.
Репяхова сообщила о беременности
Накануне он выложил фото, которое вызвало у фанатов кучу вопросов.
"Завтра, 24 января, в 20:00 на телеканале «Правда здесь» @ pravdatut.media получится мое большое интервью специально для "Valevska Show", — написал Виктор Павлик на своей странице в Инстаграм.
Виктор Павлик и Наталья Валевская
Как оказалось, загадочная красотка на фото — певица и телеведущая Наталья Валевская, которой Виктор Павлик дал интервью.
Судя по Инстаграм-историям Екатерины Репяховой, она также присутствовала на съемках программы.
Екатерина Репяхова стала женой Виктора Павлика и забеременела: не помешало даже 28 лет разницы
Источник: 1 Минута