Виктор Павлик засветился в компании другой красотки, пока беременная жена сидит дома

Для Екатерины Репяховой это будет первенец, поэтому к рождению ребенка она относится с максимальной ответственностью.

Интересно то, что о своем интересном положении звезда объявила 10 января этого года, хотя это не первый месяц, а уже пятый.

Как пишет сама Репяхова в своих Историях, сейчас у нее такой себе "экватор" беременности — 4,5 месяца.

Счастливые родители уже знают кто у них будет, однако публике пол ребенка пока не раскрывают — хотят сохранить интригу.

Предварительная дата родов Екатерине Репяховой назначена на ее же день рождения — 13 июня

Екатерина Репяхова (Павлик) назвала точную дату своих родов

Естественно, новость о беременности Репяховой породила очень много обсуждений, поэтому все центральные издания приглашают ее теперь на интервью.

Повышенный интерес и к ее супругу Виктору Павлику.

Репяхова сообщила о беременности

Накануне он выложил фото, которое вызвало у фанатов кучу вопросов.

"Завтра, 24 января, в 20:00 на телеканале «Правда здесь» @ pravdatut.media получится мое большое интервью специально для "Valevska Show", — написал Виктор Павлик на своей странице в Инстаграм.

Виктор Павлик и Наталья Валевская

Как оказалось, загадочная красотка на фото — певица и телеведущая Наталья Валевская, которой Виктор Павлик дал интервью.

Судя по Инстаграм-историям Екатерины Репяховой, она также присутствовала на съемках программы.

Екатерина Репяхова стала женой Виктора Павлика и забеременела: не помешало даже 28 лет разницы

Источник: 1 Минута