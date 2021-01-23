Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины

Важную роль в достижении популярности теперь играет харизматичность и привлекательность артиста.

Зрительские симпатии помогают артистам стать любимыми и известными.

Среди звезд украинского шоу-бизнеса немало мужчин, имеющих миллионы поклонников, привлекающих публику своей внешностью и харизмой.

Мы подготовили для вас подборку самых харизматичных и привлекательных мужчин украинского шоу-бизнеса.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

36-летний украинский актер и популярный телеведущий Владимир Остапчук имеет огромную армию поклонниц.

Он известен как ведущий многих крупных проектов, из них конкурс "Евровидение-2017", гипер-шоу "Маска", участник танцевального шоу "Танцы со звездами".

Виктор Павлик

Виктор Павлик

55 летний украинский певец Виктор Павлик считается главным романтиком Украины.

На его счету почти 30 альбомов, более 4000 сольных концертов в Украине, Канаде, Турции, США.

Имеет диплом "За высокую культуру исполнения и соответствие международным стандартам". В 2016 году получил звание "Народный артист Украины".

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов в Дубаях на закате

50-летний Юрий Горбунов известный шоумен, телеведущий лучших шоу Украины "я люблю Украину", "Голос.Дети", "Танцы со звездами".

Юрий исполнил главную роль в комедийном фильме "Последний москаль", является пятикратным обладателем украинской премии "Телетриумф", а в 2015 году получил звание "Заслуженный артист Украины".

Сергей Притула

Сергей Притула

38-летний Сергей Притула сейчас является одним из самых успешных телеведущих страны. Программы с его участием транслируют на всех крупных каналах.

Самые известные из них "Подъем", "Кто сверху", "Страсти по ревизору", "Суперинтуиция".

Он является обладателем трех статуэток телевизионной премии "Телетриумф". Притула находит время и для волонтерской деятельности, оказывая помощь украинским военным.

Потап

Потап

39-летний Алексей Потапенко, больше известный публике, как Потап, является автором и исполнителем песен, композитором, режиссером, сценаристом, неординарным телеведущим, тренером шоу "Голос краïни", участником и продюсером популярных музыкальных коллективов "Потап и Настя", "Время и Стекло", "MOZGI".

Концертная деятельность, съемки и интервью создали Потапу имидж эпатажного артиста.

Монатик

Монатик отдыхает на Мальдивах

34-х летний Дима Монатик является украинским певцом, автором песен и композитором, наставником талант-шоу "Голос Дети", "Голос страны".

Дважды побеждал в номинации "Певец года" по версии Украинской музыкальной премии "M1 Music Awards".

Олег Винник

Олег Винник

Любимец миллионов женщин 47-летний Олег Винник-музыкант, певец, композитор, автор многих исполняемых им песен, актер, исполнитель ведущих ролей в мировых мюзиклах.

Он живет и работает сразу в двух странах-Украине и Германии.

В его песнях вся его жизнь, настоящие живые чувства, настоящие эмоции и переживания.

Зритель чувствует это и отвечает огромной любовью и признанием.

Источник: 1 Минута