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Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины

Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины

Важную роль в достижении популярности теперь играет харизматичность и привлекательность артиста.

Зрительские симпатии помогают артистам стать любимыми и известными.

Среди звезд украинского шоу-бизнеса немало мужчин, имеющих миллионы поклонников, привлекающих публику своей внешностью и харизмой.

Мы подготовили для вас подборку самых харизматичных и привлекательных мужчин украинского шоу-бизнеса.

Владимир Остапчук

Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины Владимир Остапчук

36-летний украинский актер и популярный телеведущий Владимир Остапчук имеет огромную армию поклонниц.

Он известен как ведущий многих крупных проектов, из них конкурс "Евровидение-2017", гипер-шоу "Маска", участник танцевального шоу "Танцы со звездами".

Виктор Павлик

Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины Виктор Павлик

55 летний украинский певец Виктор Павлик считается главным романтиком Украины.

На его счету почти 30 альбомов, более 4000 сольных концертов в Украине, Канаде, Турции, США.

Имеет диплом "За высокую культуру исполнения и соответствие международным стандартам". В 2016 году получил звание "Народный артист Украины".

Юрий Горбунов

Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины Юрий Горбунов в Дубаях на закате

50-летний Юрий Горбунов известный шоумен, телеведущий лучших шоу Украины "я люблю Украину", "Голос.Дети", "Танцы со звездами".

Юрий исполнил главную роль в комедийном фильме "Последний москаль", является пятикратным обладателем украинской премии "Телетриумф", а в 2015 году получил звание "Заслуженный артист Украины".

Сергей Притула

Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины Сергей Притула

38-летний Сергей Притула сейчас является одним из самых успешных телеведущих страны. Программы с его участием транслируют на всех крупных каналах.

Самые известные из них "Подъем", "Кто сверху", "Страсти по ревизору", "Суперинтуиция".

Он является обладателем трех статуэток телевизионной премии "Телетриумф". Притула находит время и для волонтерской деятельности, оказывая помощь украинским военным.

Потап

Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины Потап

39-летний Алексей Потапенко, больше известный публике, как Потап, является автором и исполнителем песен, композитором, режиссером, сценаристом, неординарным телеведущим, тренером шоу "Голос краïни", участником и продюсером популярных  музыкальных коллективов "Потап и Настя", "Время и Стекло", "MOZGI".

Концертная деятельность, съемки и интервью создали Потапу имидж эпатажного артиста.

Монатик

Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины Монатик отдыхает на Мальдивах

34-х летний Дима Монатик является украинским певцом, автором песен и композитором, наставником талант-шоу "Голос Дети", "Голос страны".

Дважды побеждал в номинации "Певец года" по версии Украинской музыкальной премии "M1 Music Awards".

Олег Винник

Винник, Остапчук, Павлик, Горбунов, Притула и другие: самые харизматичные и мужественные мужчины Украины Олег Винник

Любимец миллионов женщин 47-летний Олег Винник-музыкант, певец, композитор, автор многих исполняемых им песен, актер, исполнитель ведущих ролей в мировых мюзиклах.

Он живет и работает сразу в двух странах-Украине и Германии.

В его песнях вся его жизнь, настоящие живые чувства, настоящие эмоции и переживания.

Зритель чувствует это и отвечает огромной любовью и признанием.

Источник: 1 Минута

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