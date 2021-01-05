Вино из винограда в домашних условиях: практическое руководство для начинающих виноделов

Сделать вино из собственного винограда довольно просто, и есть много онлайн-руководств, которые покажут вам, как это сделать. К сожалению, многие из них чрезмерно упрощают процесс или используют естественный подход, чтобы получить вино из винограда в домашних условиях. Это абсолютно нормально, если вы готовы рискнуть с результатами, но не очень полезно, если вы надеетесь получить последовательные, повторяемые и приемлемые результаты.

По сути, многие руководства предполагают, что все, что вам нужно сделать, это:

Собери свой виноград.

Измельчите и подавите его, чтобы выжать сок.

Оставьте бродить на натуральных дрожжах.

Оставьте для очистки и затем разлейте по бутылкам, когда брожение закончится.

Хотя это более или менее точно, не все сорта винограда на самом деле подходят, чтобы получить вино из винограда в домашних условиях. Они не все имеют достаточный уровень сахара или кислотности, и, в зависимости от того, когда вы собираете виноград, у вас могут присутствовать или не присутствовать какие-либо натуральные дрожжи для ферментации.

Использование описанного выше метода дает вам 50/50 шансов на получение ферментации и менее 50% шансов получить что-либо, что является либо а) питьевым, либо б) повторяемым по качеству вином из винограда в домашних условиях.

Хотя вам потребуется немного больше усилий, вы с большей вероятностью получите лучшие результаты, если воспользуетесь следующим методом, хотя, если вы никогда раньше не делали вино, настоятельно рекомендуется вам сначала изучить процессы ферментации, осветления и хранения.

Соберите виноград - вам понадобится около 6-7 кг на 4,5 литра.

Снимите их со стеблей, при необходимости промойте в чистой воде, а затем раздавите и нажмите, чтобы выжать сок. В небольших количествах это можно сделать с помощью картофелеварки. Часто будет проще, если вы сначала заморозите их, а затем дадите им разморозиться.

Проверьте содержание сахара ареометром и при необходимости добавьте сахар, чтобы получить начальную плотность 1080-1085. Это даст вам около 11-12% алкоголя в вашем готовом вине, в зависимости от вашей конечной плотности.

Проверьте кислотность с помощью pH-полоски. Вы должны стремиться к уровню pH 3,1–3,4, поэтому вам может потребоваться добавить лимонную кислоту для повышения кислотности или осажденный мел для ее снижения.

Добавьте 1 измельченную таблетку Campden на 4,5 литра сока и оставьте на 24 часа, чтобы убить любые естественные дрожжи, которые могут присутствовать.

Добавьте ваши предпочтительные винные дрожжи (некоторые люди также добавляют питательные вещества для дрожжей, чтобы стимулировать быстрое брожение) и оставьте бродить при комнатной температуре (18-24 ° C) или в соответствии с предпочтениями / допусками ваших дрожжей.

Если вы делаете красное или розовое вино из винограда в домашних условиях, вам, как правило, необходимо оставить кожуру в контакте с соком на 4-10 дней, в зависимости от желаемого темного цвета. Как только сок станет желаемого цвета, процедите его в чистую бутыль или ведро и дайте ему продолжить брожение.

Когда брожение закончится или вы достигнете желаемой конечной плотности, слейте вино сифоном в чистую бутылку или ведро, добавьте 1 измельченную таблетку Campden на 4,5 литра и дайте ей очиститься.

Для начальной ферментации, чтобы получить вино из винограда в домашних условиях, обычно требуется 2-6 недель, в зависимости от начального содержания сахара и температуры, при которой оно ферментируется. Затем его следует хранить, чтобы оно созрело в течение 3-6 месяцев для получения наилучших результатов.

Источник: 1 Минута