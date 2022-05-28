Виталий Козловский откровенно рассказал, к чему его призывают знакомые из соседней страны: “Вам нужно сдаться”

Очень скоро артист понял, что это бесполезная трата времени, так как в рф сильная пропаганда, отношение россиян к действиям своей власти - агрессора не изменить.

Разговаривая с корреспондентами из программы "Звездный путь", Виталий Козловский разъяснил, почему перестал общаться со знакомыми, друзьями из россии, с которыми долгое время до 24 февраля 2022 года поддерживал связь.

Это в основном артисты, знакомство с ними началось во время участия в конкурсе эстрадной песни для молодых исполнителей "Новая волна". Ранее они часто посещали концерты Виталия Козловского в Киеве. Кроме того, российские звезды восхищались украинскими людьми, нашей культурой, менталитетом.

Виталий Козловский

И вдруг теперь, после вторжения российских оккупантов в Украину, эти "друзья" дают ему совет сдаться - рассказал Виталий.

Знакомые певца из россии уверены, что только по причине сильного сопротивления украинского народа и отказа подчинения властям рф, погибают мирные жители в Украине.

Козловский наглядно пояснил ситуацию для одной из таких знакомых. Певец говорит, что в случае, когда к тебе на рассвете в дом врываются "гости" и требуют жить по их правилам, неужели бы ты сдалась и ползала на коленях?

Теперь для Виталия не существует тех двуличных россиян, с которыми он раньше был знаком.

Артист очень хочет, чтобы справедливость восторжествовала и этим людям пришлось принести извинения. Но Виталий Козловский не представляет, какое чудо необходимо для перемены мнения россиян.

Источник: 1 Минута