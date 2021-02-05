05.02.2021 23:20
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Вкусненький домашний мармелад: более полезный и вкусный, чем магазинный – рецепт за 15 минут
Плюс такого мармелада в том, что вы его готовите самостоятельно, и можете использовать для приготовления абсолютно любые фрукты, даже замороженые!
Ингредиенты на 25 конфет для приготовления мармелада
Мармелад в домашних условиях
- Ягодная или фруктовая мякоть - 200 граммов
- Агар-агар - 10 граммов
- Сахар - 50 граммов
- Вода - 80 мл
- Черный шоколад - 150 граммов
Способ приготовления мармелада в домашних условиях: пошагово для тех, кто никогда не готовил кондитерские изделия
Мармелад в домашних условиях
- Для начала нам нужно перемолоть мякоть в блендере. У вас должна образоваться однородная масса.
- Готовую консистенцию мы перекладываем в сотейник и добавляем агар-агар и сахар. Все хорошо перемешиваем.
- Ставим смесь на плиту и доводим до кипения, следите за тем, чтобы агар-агар не подгорел.
- После этого уменьшаем огонь и продолжаем варить еще в течение 5 минут.
- Разливаем пюре в силиконовые формочки и оставляем их застывать.
- В холодильник ставить не нужно.
- Достаем из формочек готовый мармелад и выкладываем его на удобную для вас тарелку.
- Если вы хотите, чтобы мармелад был в шоколаде, то для начала следует поставить его на полчаса в морозильную камеру.
- Шоколад сможет быстро схватиться на охлажденной поверхности мармелада.
- Для начала нам нужно растопить шоколад на водяной бане, а затем на несколько секунду опускаете мармелад в шоколаде и переводите на фольгу.
- Ставим в холодильник на 15-30 минут.
Вот такой интересный и очень простой рецепт мы нашли на сайте "Пошепки". А вы любите мармелад и желейные лакомства?
Источник: 1 Минута
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