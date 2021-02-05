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05.02.2021 23:20
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Вкусненький домашний мармелад: более полезный и вкусный, чем магазинный – рецепт за 15 минут

Вкусненький домашний мармелад: более полезный и вкусный, чем магазинный – рецепт за 15 минут

Плюс такого мармелада в том, что вы его готовите самостоятельно, и можете использовать для приготовления абсолютно любые фрукты, даже замороженые!

Ингредиенты на 25 конфет для приготовления мармелада

Вкусненький домашний мармелад: более полезный и вкусный, чем магазинный – рецепт за 15 минут Мармелад в домашних условиях

  • Ягодная или фруктовая мякоть - 200 граммов
  • Агар-агар - 10 граммов
  • Сахар - 50 граммов
  • Вода - 80 мл
  • Черный шоколад - 150 граммов

Способ приготовления мармелада в домашних условиях: пошагово для тех, кто никогда не готовил кондитерские изделия

Вкусненький домашний мармелад: более полезный и вкусный, чем магазинный – рецепт за 15 минут Мармелад в домашних условиях

  • Для начала нам нужно перемолоть мякоть в блендере. У вас должна образоваться однородная масса.
  • Готовую консистенцию мы перекладываем в сотейник и добавляем агар-агар и сахар. Все хорошо перемешиваем.
  • Ставим смесь на плиту и доводим до кипения, следите за тем, чтобы агар-агар не подгорел.
  • После этого уменьшаем огонь и продолжаем варить еще в течение 5 минут.
  • Разливаем пюре в силиконовые формочки и оставляем их застывать.
  • В холодильник ставить не нужно.
  • Достаем из формочек готовый мармелад и выкладываем его на удобную для вас тарелку.
  • Если вы хотите, чтобы мармелад был в шоколаде, то для начала следует поставить его на полчаса в морозильную камеру.
  • Шоколад сможет быстро схватиться на охлажденной поверхности мармелада.
  • Для начала нам нужно растопить шоколад на водяной бане, а затем на несколько секунду опускаете мармелад в шоколаде и переводите на фольгу.
  • Ставим в холодильник на 15-30 минут.

Вот такой интересный и очень простой рецепт мы нашли на сайте "Пошепки". А вы любите мармелад и желейные лакомства?

Источник: 1 Минута

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