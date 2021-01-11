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11.01.2021 23:35
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Вкуснятина из капусты и яйца за 4 минуты: простое блюдо, когда нет времени и продуктов

Вкуснятина из капусты и яйца за 4 минуты: простое блюдо, когда нет времени и продуктов

Сегодня мы поделимся с вами рецептом, который просто сломает все стереотипы о том, что нужно долго готовить и иметь много продуктов у себя в холодильнике.

Этот простой рецепт блюда из яйца и капусты сейчас разлетается по интернету и по социальным сетям, сохраните и вы его себе, чтобы не потерять, и быстро найти в случае острой надобности!

Салат с капустой и яйцом на сковороде отлично подойдет для тех, кто любит овощные блюда и терпеть не может долгие приготовления у плиты

Вкуснятина из капусты и яйца за 4 минуты: простое блюдо, когда нет времени и продуктов Белокачанная капуста с яйцом

Компоненты, которые вам потребуется взять для приготовления капусты с яйцом:

  • Один кочан капусты небольшого размера
  • Четыре яйца
  • Одна чайн. л. горчицы
  • Перец, соль в зависимости от вкуса
  • Для обвалки – мука
  • Для жарки – масло растительного происхождения

Приступаем к приготовлению: пошаговая инструкция, которая займет не более пяти минут

Вкуснятина из капусты и яйца за 4 минуты: простое блюдо, когда нет времени и продуктов Белокачанная капуста с яйцом

Лучше всего подойдет небольшой кочан капусты. Разрежьте его пополам и удалите кочерыжку.

Затем каждую половину порежьте на части, толщина которых будет около 1,5 см.

Разбейте яйца, добавьте горчицу, посолите, поперчите по своему вкусу и перемешайте. Можете добавить еще специи, если хотите.

Каждый капустный стейк обмакните в яйцо, а после обваляйте в муке.

Налейте масло в сковороду, нагрейте и обжарьте на нем капустные стейки. Закройте крышкой, а после уберите ее.

Капуста должна сверху стать насыщенного золотистого оттенка, а внутри быть мягкой.

В результате вы получите хрустящее снаружи и нежное внутри блюдо, которое понравится даже тем, кто капусту не любит.

Источник: 1 Минута

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