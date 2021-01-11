Вкуснятина из капусты и яйца за 4 минуты: простое блюдо, когда нет времени и продуктов
Сегодня мы поделимся с вами рецептом, который просто сломает все стереотипы о том, что нужно долго готовить и иметь много продуктов у себя в холодильнике.
Этот простой рецепт блюда из яйца и капусты сейчас разлетается по интернету и по социальным сетям, сохраните и вы его себе, чтобы не потерять, и быстро найти в случае острой надобности!
Салат с капустой и яйцом на сковороде отлично подойдет для тех, кто любит овощные блюда и терпеть не может долгие приготовления у плиты
Белокачанная капуста с яйцом
Компоненты, которые вам потребуется взять для приготовления капусты с яйцом:
- Один кочан капусты небольшого размера
- Четыре яйца
- Одна чайн. л. горчицы
- Перец, соль в зависимости от вкуса
- Для обвалки – мука
- Для жарки – масло растительного происхождения
Приступаем к приготовлению: пошаговая инструкция, которая займет не более пяти минут
Белокачанная капуста с яйцом
Лучше всего подойдет небольшой кочан капусты. Разрежьте его пополам и удалите кочерыжку.
Затем каждую половину порежьте на части, толщина которых будет около 1,5 см.
Разбейте яйца, добавьте горчицу, посолите, поперчите по своему вкусу и перемешайте. Можете добавить еще специи, если хотите.
Каждый капустный стейк обмакните в яйцо, а после обваляйте в муке.
Налейте масло в сковороду, нагрейте и обжарьте на нем капустные стейки. Закройте крышкой, а после уберите ее.
Капуста должна сверху стать насыщенного золотистого оттенка, а внутри быть мягкой.
В результате вы получите хрустящее снаружи и нежное внутри блюдо, которое понравится даже тем, кто капусту не любит.
Источник: 1 Минута