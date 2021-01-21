Досуг
Перейти к списку новостей
21.01.2021 23:58
Просмотров: 94

Вкусные и полезные салаты из свеклы: два новых рецепта, которые никогда не наскучат

Вкусные и полезные салаты из свеклы: два новых рецепта, которые никогда не наскучат

Свеклу можно использовать как свежий, так и отварной и запеченный. Она подойдет и веганам, и вегетарианцам, и диабетикам, и людям без особых потребностей в питании.

Еще один безусловный плюс свекольных салатов — на них не нужно тратить много времени и денег, а вариации для приготовления помогут сделать так, что привычное блюдо не надоест.

Мы поделимся несколькими вариантами интересных салатов для настоящих хозяек.

Вариант салата №1. Теплый салат из свеклы

Вкусные и полезные салаты из свеклы: два новых рецепта, которые никогда не наскучат Салат со свеклой

Для приготовления вам понадобится:

  • Свекла - 430 граммов.
  • Чеснок - 2 зубчика.
  • Яйца - 2 шт.
  • Лук репчатый - 250 граммов.
  • Масло рафинированное.
  • Перец черный молотый.
  • Соль.

Вкусные и полезные салаты из свеклы: два новых рецепта, которые никогда не наскучат Салат со свеклой

Процесс приготовления:

  1. Свеклу можно отварить или запечь. Затем нужно натереть его на терке с крупными отверстиями.
  2. Лук очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Обжариваем в масле.
  3. Добавляем к лук выжатый чеснок. Все тщательно перемешиваем.
  4. В сковороду добавляем свекла и специи. Обжариваем в течение 5 минут.
  5. Предварительно сваренные яйца натираем на терке. Добавляем к овощам и все ингредиенты перемешиваем.

Салат нужно подавать теплым!

Вариант салата №2. Пикантный куриный салат со свеклой

Вкусные и полезные салаты из свеклы: два новых рецепта, которые никогда не наскучат Салат со свеклой

Что нужно взять:

  • Морковь - 0,200 кг.
  • Свекла - 0,200 кг.
  • Лук репчатый - 0,200 кг.
  • Соевый соус - 0,50 л.
  • Мясо куриное - 0,300 кг.
  • Уксус яблочный - 0,15 л.
  • Перец стручковый - 0,15 кг.
  • Кориандр молотый - чайная ложка.
  • Перец черный молотый.
  • Соль.
  • Масло рафинированное.
  • Зелень петрушки.

Как сделать:

  1. Нужно натереть на терке свеклу и морковь, а затем добавить к ним соевый соус и уксус. Оставляем мариноваться.
  2. Сварите куриное мясо и нарежьте его небольшими кусочками. Затем разогрейте сковороду и обжарьте его. Добавьте все необходимые специи.
  3. После того, как куриное филе покроется золотистой корочкой, отложите его, а на той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук.
  4. Когда лук будет готов, добавьте к ней мясо и мелко нарезанный острый перец. Обжаривайте все ингредиенты примерно 1 минуту.
  5. Готовые ингредиенты добавляем к натертого свеклы и моркови. Тщательно перемешиваем.

Украшаем нашу блюдо петрушкой!

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 