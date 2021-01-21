21.01.2021 23:58
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Вкусные и полезные салаты из свеклы: два новых рецепта, которые никогда не наскучат
Свеклу можно использовать как свежий, так и отварной и запеченный. Она подойдет и веганам, и вегетарианцам, и диабетикам, и людям без особых потребностей в питании.
Еще один безусловный плюс свекольных салатов — на них не нужно тратить много времени и денег, а вариации для приготовления помогут сделать так, что привычное блюдо не надоест.
Мы поделимся несколькими вариантами интересных салатов для настоящих хозяек.
Вариант салата №1. Теплый салат из свеклы
Салат со свеклой
Для приготовления вам понадобится:
- Свекла - 430 граммов.
- Чеснок - 2 зубчика.
- Яйца - 2 шт.
- Лук репчатый - 250 граммов.
- Масло рафинированное.
- Перец черный молотый.
- Соль.
Салат со свеклой
Процесс приготовления:
- Свеклу можно отварить или запечь. Затем нужно натереть его на терке с крупными отверстиями.
- Лук очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Обжариваем в масле.
- Добавляем к лук выжатый чеснок. Все тщательно перемешиваем.
- В сковороду добавляем свекла и специи. Обжариваем в течение 5 минут.
- Предварительно сваренные яйца натираем на терке. Добавляем к овощам и все ингредиенты перемешиваем.
Салат нужно подавать теплым!
Вариант салата №2. Пикантный куриный салат со свеклой
Салат со свеклой
Что нужно взять:
- Морковь - 0,200 кг.
- Свекла - 0,200 кг.
- Лук репчатый - 0,200 кг.
- Соевый соус - 0,50 л.
- Мясо куриное - 0,300 кг.
- Уксус яблочный - 0,15 л.
- Перец стручковый - 0,15 кг.
- Кориандр молотый - чайная ложка.
- Перец черный молотый.
- Соль.
- Масло рафинированное.
- Зелень петрушки.
Как сделать:
- Нужно натереть на терке свеклу и морковь, а затем добавить к ним соевый соус и уксус. Оставляем мариноваться.
- Сварите куриное мясо и нарежьте его небольшими кусочками. Затем разогрейте сковороду и обжарьте его. Добавьте все необходимые специи.
- После того, как куриное филе покроется золотистой корочкой, отложите его, а на той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук.
- Когда лук будет готов, добавьте к ней мясо и мелко нарезанный острый перец. Обжаривайте все ингредиенты примерно 1 минуту.
- Готовые ингредиенты добавляем к натертого свеклы и моркови. Тщательно перемешиваем.
Украшаем нашу блюдо петрушкой!
Источник: 1 Минута
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