Вкусные и полезные салаты из свеклы: два новых рецепта, которые никогда не наскучат

Свеклу можно использовать как свежий, так и отварной и запеченный. Она подойдет и веганам, и вегетарианцам, и диабетикам, и людям без особых потребностей в питании.

Еще один безусловный плюс свекольных салатов — на них не нужно тратить много времени и денег, а вариации для приготовления помогут сделать так, что привычное блюдо не надоест.

Мы поделимся несколькими вариантами интересных салатов для настоящих хозяек.

Вариант салата №1. Теплый салат из свеклы

Салат со свеклой

Для приготовления вам понадобится:

Свекла - 430 граммов.

Чеснок - 2 зубчика.

Яйца - 2 шт.

Лук репчатый - 250 граммов.

Масло рафинированное.

Перец черный молотый.

Соль.

Салат со свеклой

Процесс приготовления:

Свеклу можно отварить или запечь. Затем нужно натереть его на терке с крупными отверстиями. Лук очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Обжариваем в масле. Добавляем к лук выжатый чеснок. Все тщательно перемешиваем. В сковороду добавляем свекла и специи. Обжариваем в течение 5 минут. Предварительно сваренные яйца натираем на терке. Добавляем к овощам и все ингредиенты перемешиваем.

Салат нужно подавать теплым!

Вариант салата №2. Пикантный куриный салат со свеклой

Салат со свеклой

Что нужно взять:

Морковь - 0,200 кг.

Свекла - 0,200 кг.

Лук репчатый - 0,200 кг.

Соевый соус - 0,50 л.

Мясо куриное - 0,300 кг.

Уксус яблочный - 0,15 л.

Перец стручковый - 0,15 кг.

Кориандр молотый - чайная ложка.

Перец черный молотый.

Соль.

Масло рафинированное.

Зелень петрушки.

Как сделать:

Нужно натереть на терке свеклу и морковь, а затем добавить к ним соевый соус и уксус. Оставляем мариноваться. Сварите куриное мясо и нарежьте его небольшими кусочками. Затем разогрейте сковороду и обжарьте его. Добавьте все необходимые специи. После того, как куриное филе покроется золотистой корочкой, отложите его, а на той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук. Когда лук будет готов, добавьте к ней мясо и мелко нарезанный острый перец. Обжаривайте все ингредиенты примерно 1 минуту. Готовые ингредиенты добавляем к натертого свеклы и моркови. Тщательно перемешиваем.

Украшаем нашу блюдо петрушкой!

Источник: 1 Минута