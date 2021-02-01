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Вкусный и необычный салат на день рождения: с крабовыми палочками, апельсином и чесноком. Королевский вкус
Салат можно приготовить на день рождения или на любой другой праздник. Блюдо получается настолько вкусным, что будете готовить даже просто на семейный ужин.
Ингредиенты для салата:
- крабовые палочки – 8 шт.
- один апельсин
- яйца вареные – 3-4 шт.
- чеснок –1-2 зубчика
- кукуруза консервированная – 4 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
Пошаговый рецепт:
Салат с крабовыми палочками
- Крабовые палочки нарезать кольцами или полукольцами. Отправить в глубокую миску.
- Вареные яйца нарезать кубиками среднего размера. Добавить к крабовым палочкам.
- Консервированную кукурузу также добавить к остальным ингредиентам. Также чеснок, его нужно натереть на мелкой терке.
- Апельсин очистить от кожуры, разобрать на дольки. Каждую дольку разрезать на небольшие кусочки. Нарезайте аккуратно, чтобы апельсин не пустил много сока. Соединить со всеми продуктами.
- Салат посолить немного, поперчить по вкусу, заправить майонезом. Перемешивать аккуратно.
Вместо майонеза можно взять сметану или несладкий йогурт.
Источник: 1 Минута
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