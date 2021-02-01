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Вкусный и необычный салат на день рождения: с крабовыми палочками, апельсином и чесноком. Королевский вкус

Вкусный и необычный салат на день рождения: с крабовыми палочками, апельсином и чесноком. Королевский вкус

Салат можно приготовить на день рождения или на любой другой праздник. Блюдо получается настолько вкусным, что будете готовить даже просто на семейный ужин.

Ингредиенты для салата:

  • крабовые палочки – 8 шт.
  • один апельсин
  • яйца вареные – 3-4 шт.
  • чеснок –1-2 зубчика
  • кукуруза консервированная – 4 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.
Рекомендуем также попробовать: салат из вареной свеклы по-новому –  легко готовить и получается сытным.

Пошаговый рецепт:

Вкусный и необычный салат на день рождения: с крабовыми палочками, апельсином и чесноком. Королевский вкус Салат с крабовыми палочками

  1. Крабовые палочки нарезать кольцами или полукольцами. Отправить в глубокую миску.
  2. Вареные яйца нарезать кубиками среднего размера. Добавить к крабовым палочкам.
  3. Консервированную кукурузу также добавить к остальным ингредиентам. Также чеснок, его нужно натереть на мелкой терке.
  4. Апельсин очистить от кожуры, разобрать на дольки. Каждую дольку разрезать на небольшие кусочки. Нарезайте аккуратно, чтобы апельсин не пустил много сока. Соединить со всеми продуктами.
  5. Салат посолить немного, поперчить по вкусу, заправить майонезом. Перемешивать аккуратно.

Вместо майонеза можно взять сметану или несладкий йогурт.

Источник: 1 Минута

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