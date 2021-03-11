Владимир Остапчук жестко посмеялся над коллегой Ольгой Фреймут, и высмеял ее этикет
А ее коллега, тоже телеведущий Владимир Остапчук решил посмеяться над Ольгой. Вышло довольно забавно, даже сама Оля оценила пародию на себя.
Недавно Ольга Фреймут выложила видео, где рассказала, как правильно поднять то, что упало
На ролике она показала, как нельзя нагибаться за вещами, и как это нужно делать. Для примера того, как не нужно, Оля широко расставила ноги и грубо присела. А рассказывая о том, как правильно, она изящно присела, и сбоку подняла уроненный цветок.
Комик, ведущий и автор Остапчук по-своему увидел ее правила этикета, и повторил их в спортивном зале на примере гири. Он ее бросил, а потом пытался обеими способами поднять.
Ольга Фреймут также оценила пародию Владимира Остапчука и оставила к ней комментарий
https://www.instagram.com/p/CMRiHtahBJ4/?igshid=pq7wu1znhtzm
Отметим, что Владимир Валерьевич Остапчук — украинский актёр, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, ведущий гипер-шоу "Маска" на канале "Украина".
Сейчас у Остапчука есть жена — Кристина Горняк. Официально это уже вторая супруга шоумена. Со своей первой партнершей Еленой Войченко, которая родила ему ребенка, Владимир разошелся несколько лет назад с громким публичным скандалом.
Сейчас Владимир и Кристина планируют завести общего ребенка, однако с конкретными действиями не торопятся.
Фреймут отметила, что Владимир очень милый.
Источник: 1 Минута