Владимир Остапчук жестко посмеялся над коллегой Ольгой Фреймут, и высмеял ее этикет

Недавно Ольга Фреймут выложила видео, где рассказала, как правильно поднять то, что упало

А ее коллега, тоже телеведущий Владимир Остапчук решил посмеяться над Ольгой. Вышло довольно забавно, даже сама Оля оценила пародию на себя.

На ролике она показала, как нельзя нагибаться за вещами, и как это нужно делать. Для примера того, как не нужно, Оля широко расставила ноги и грубо присела. А рассказывая о том, как правильно, она изящно присела, и сбоку подняла уроненный цветок.

Комик, ведущий и автор Остапчук по-своему увидел ее правила этикета, и повторил их в спортивном зале на примере гири. Он ее бросил, а потом пытался обеими способами поднять.

Ольга Фреймут также оценила пародию Владимира Остапчука и оставила к ней комментарий

https://www.instagram.com/p/CMRiHtahBJ4/?igshid=pq7wu1znhtzm

Отметим, что Владимир Валерьевич Остапчук — украинский актёр, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, ведущий гипер-шоу "Маска" на канале "Украина".

Сейчас у Остапчука есть жена — Кристина Горняк. Официально это уже вторая супруга шоумена. Со своей первой партнершей Еленой Войченко, которая родила ему ребенка, Владимир разошелся несколько лет назад с громким публичным скандалом.

Сейчас Владимир и Кристина планируют завести общего ребенка, однако с конкретными действиями не торопятся.

Фреймут отметила, что Владимир очень милый.

Источник: 1 Минута