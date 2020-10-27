Владимир Остапчук не планирует венчаться со своей новой женой Кристиной Горняк: на случай, если все несерьезно

15 октября герои статьи стали официальными мужем и женой, устроив невероятно пышную свадьбу. На ней были и пляски под Верку Сердючку, и слезы счастья, и несколько свадебных платьев.

Интересно, что вечер перед бракосочетанием Владимир и Кристина провели отдельно друг от друга. Так они решили собраться с мыслями и настроиться на важный день.

Кристина и Владимир

Нельзя не отметить, что во время церемонии телеведущий не смог сдержать слез, увидев любимую у алтаря, куда ее привел отец. Кроме того, Остапчук расплакался накануне свадьбы, читая свой брачный обет. Судя по всему, он испытывает к новой супруге довольно сильные и искренние чувства.

Как ни странно, но свою любовь новобрачные не планируют закреплять перед Богом. Пара считает венчание очень ответственным шагом, при этом они уверены, что готовы к этому, однако не сейчас:

«К этому нужно прийти, но здесь дело не в том, что мы не готовы. Просто, хотя бы, нужно время, потому что это тоже очень важное событие», — рассказали Кристина и Владимир в интервью для программы «Зірковий шлях».

Владимир и Кристина Остапчуки

Их отношения с самого начала развивались стремительно. После знакомства на свадьбе подруги Горняк, где Остапчук был ведущим, он вскоре ушел от Елены Войченко, которая родила ему двоих детей. Развод не обошелся без взаимных обвинений и скандалов.

Остапчук с бывшей женой и детьми

Несмотря на это, в августе 2020-го шоумен сделал предложение новой возлюбленной и вот уже сейчас они женаты.

Источник: 1 Минута