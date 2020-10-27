Владимир Остапчук не планирует венчаться со своей новой женой Кристиной Горняк: на случай, если все несерьезно
15 октября герои статьи стали официальными мужем и женой, устроив невероятно пышную свадьбу. На ней были и пляски под Верку Сердючку, и слезы счастья, и несколько свадебных платьев.
Интересно, что вечер перед бракосочетанием Владимир и Кристина провели отдельно друг от друга. Так они решили собраться с мыслями и настроиться на важный день.
Нельзя не отметить, что во время церемонии телеведущий не смог сдержать слез, увидев любимую у алтаря, куда ее привел отец. Кроме того, Остапчук расплакался накануне свадьбы, читая свой брачный обет. Судя по всему, он испытывает к новой супруге довольно сильные и искренние чувства.
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Я не устану пересматривать это видео с нашего свадебного дня! НАША #свадьбагода ⠀ Хочу поделиться с вами атмосферой, потому что она была просто волшебно-завораживающая! ⠀ Я проснулась утром слегка с волнением, но очень с огромным ожиданием выйти к любимому в свадебном платье! Потом все так быстро пронеслось как во сне. Единственное что я хотела – остановить или замедлить этот вечер! Теперь видео, которое сняли @portrait_video @romanbelo на репите! ⠀ Когда я смотрю и слушаю наши слова друг другу, у меня такое впечатление, что это фильм, где мы – герои, стоим в телефонной будке, и позвонив друг другу читаем письма любви, а на экране наша жизнь в одном дне. ⠀ Мы очень благодарны команде, которая была с нами и которая сделала этот день возможным и самым красивым! Как говорят, это одна из самых сложных технически свадеб. Абсолютно уникальная конструкция для зоны церемонии, не так как привыкли все с арками и тд. Более 1000 свечей, один общий стол, как в итальянской традиции, но тоже необычный, а в виде змейки и много всего нереально красивого и уникального! ⠀ Наша команда: Wedding planner @love__agency Location @zafferano_zoloche Decor & floristics @blossom_design.com.ua Polygraphy @vishnevska.studio Photo @vitaliymelnik @masha.golub @taranenkopro @rasputinviktor @yuriy.reva @deusflow Video @portrait_video @romanbelo Wedding hosts @nika_konstantinova @sergey__luchik Technical support @franz_audio Muah @nasti_mekheda Dress @crystalsalon.kyiv @millanova_kyiv Wedding cake @bize_kiev Букеты невесты @knyazevflower Rent decor @famiglia_catering DJ @igor_skliar Welcome music @evgenykhmara Ceremony music @gospel_vibes_ Cover band @thecavaliersband Show @romanbondarchukillusionist Singer @kola__official Atrist @v_serduchka ⠀ Каждому из Вас низкий поклон и огромная благодарность! Ну, а теперь, в счастливый путь вместе с @vova_ostapchuk #вместемы_можемвсе #крепкозаруку
Как ни странно, но свою любовь новобрачные не планируют закреплять перед Богом. Пара считает венчание очень ответственным шагом, при этом они уверены, что готовы к этому, однако не сейчас:
«К этому нужно прийти, но здесь дело не в том, что мы не готовы. Просто, хотя бы, нужно время, потому что это тоже очень важное событие», — рассказали Кристина и Владимир в интервью для программы «Зірковий шлях».
Их отношения с самого начала развивались стремительно. После знакомства на свадьбе подруги Горняк, где Остапчук был ведущим, он вскоре ушел от Елены Войченко, которая родила ему двоих детей. Развод не обошелся без взаимных обвинений и скандалов.
Несмотря на это, в августе 2020-го шоумен сделал предложение новой возлюбленной и вот уже сейчас они женаты.
Источник: 1 Минута