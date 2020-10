Владимир Остапчук не планирует венчаться со своей новой женой Кристиной Горняк: на случай, если все несерьезно

View this post on Instagram

Я не устану пересматривать это видео с нашего свадебного дня! НАША #свадьбагода ⠀ Хочу поделиться с вами атмосферой, потому что она была просто волшебно-завораживающая! ⠀ Я проснулась утром слегка с волнением, но очень с огромным ожиданием выйти к любимому в свадебном платье! Потом все так быстро пронеслось как во сне. Единственное что я хотела – остановить или замедлить этот вечер! Теперь видео, которое сняли @portrait_video @romanbelo на репите! ⠀ Когда я смотрю и слушаю наши слова друг другу, у меня такое впечатление, что это фильм, где мы – герои, стоим в телефонной будке, и позвонив друг другу читаем письма любви, а на экране наша жизнь в одном дне. ⠀ Мы очень благодарны команде, которая была с нами и которая сделала этот день возможным и самым красивым! Как говорят, это одна из самых сложных технически свадеб. Абсолютно уникальная конструкция для зоны церемонии, не так как привыкли все с арками и тд. Более 1000 свечей, один общий стол, как в итальянской традиции, но тоже необычный, а в виде змейки и много всего нереально красивого и уникального! ⠀ Наша команда: Wedding planner @love__agency Location @zafferano_zoloche Decor & floristics @blossom_design.com.ua Polygraphy @vishnevska.studio Photo @vitaliymelnik @masha.golub @taranenkopro @rasputinviktor @yuriy.reva @deusflow Video @portrait_video @romanbelo Wedding hosts @nika_konstantinova @sergey__luchik Technical support @franz_audio Muah @nasti_mekheda Dress @crystalsalon.kyiv @millanova_kyiv Wedding cake @bize_kiev Букеты невесты @knyazevflower Rent decor @famiglia_catering DJ @igor_skliar Welcome music @evgenykhmara Ceremony music @gospel_vibes_ Cover band @thecavaliersband Show @romanbondarchukillusionist Singer @kola__official Atrist @v_serduchka ⠀ Каждому из Вас низкий поклон и огромная благодарность! Ну, а теперь, в счастливый путь вместе с @vova_ostapchuk #вместемы_можемвсе #крепкозаруку